Близько десятка БпЛА атакували Київ: у Дарницькому районі столиці впали уламки

Російські окупанти в ніч проти 14 грудня вкотре атакували Київ дронами. Відомо, що Сили оборони виявили і знешкодили біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували столиці.

Внаслідок збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМВА.

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Атака на Київ

Росія вночі 14 грудня знову запустили на Київ ударні дрони. Відомо, що повітряну тривогу в столиці оголошували двічі і сумарно вона тривала три з половиною години.

Сергій Попко, начальник КМВА, повідомив, що безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.

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Вказується, що Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.

Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих,

– ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія 13 грудня масовано атакувала Україну. В низці областей лунали вибухи. Під атакою ворожих сил опинилася енергетика нашої країни.