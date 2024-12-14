Близько десятка БпЛА атакували Київ: у Дарницькому районі столиці впали уламки
Російські окупанти в ніч проти 14 грудня вкотре атакували Київ дронами. Відомо, що Сили оборони виявили і знешкодили біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували столиці.
Внаслідок збиття БпЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис КМВА.
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Атака на Київ
Росія вночі 14 грудня знову запустили на Київ ударні дрони. Відомо, що повітряну тривогу в столиці оголошували двічі і сумарно вона тривала три з половиною години.
Сергій Попко, начальник КМВА, повідомив, що безпілотники заходили хвилями і з різних напрямків.
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Вказується, що Силами Оборони було виявлено і знешкоджено різними способами біля десятка ворожих БпЛА, які потенційно загрожували Києву.
Внаслідок збиття БПЛА зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо – на відкритій території та без потерпілих,
– ідеться в повідомленні.
Нагадаємо, Росія 13 грудня масовано атакувала Україну. В низці областей лунали вибухи. Під атакою ворожих сил опинилася енергетика нашої країни.