Блогерка Dirubens втекла до Росії та знову подала до суду на офіцера ЗСУ Анатолія Штефана

Блогерка Таїсія Маламан (Онацька) поновила судовий процес проти офіцера ЗСУ Анатолія Штефана з позивним "Штірліц". Вона більш відома за ніком Di.rubens і наразі перебуває в Росії.

Про це службовець повідомив 29 червня. Він акцентував на тому, що новий позов блогерки проти нього та Міноборони був поданий до суду з порушеннями.

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Коли Di.rubens втекла до Росії

За даними офіцера, скандальна блогерка втекла до Росії за кілька днів вторгнення. Це підтверджує остання публікація в її інстаграмі, яка має відмічену геолокацію – Санкт-Петербург. До речі, вона також закрила свій профіль для користувачів з України.

Пам'ятаєте справу "ДіРубенс" проти ЗСУ та мене? Коротко – справу поновили! В країні війна з раш*стами, мр*зь втікла в р*шку та Московії пилить годний мокшанський контент,

– написав Штефан у твіттері.

Він пояснив, що Маламан подала апеляцію до суду занадто пізно. Хоч і термін для оскарження минув, справу поновили. Наразі ще не було призначення до розгляду. "Скажіть феєрично? Особливо вже під час повномасштабної війни з Московією", – підсумував захисник України.

Чому Di.rubens судиться зі "Штірліцом"

Все почалося, коли ця дівчина засвітилася у відео, де говорила, що обирає Росію, а не Україну. Слід зауважити, що ролик називався "Яка твоя улюблена країна". Згодом Штефан висловив свою думку щодо цього огидного висловлювання. Звичайно, він був досить категоричним, тому дівчина вирішила, що слова воїна її нібито ображають.

Вона подала в суд на офіцера та Міністерство оборони України, щоб "захистити честь і гідність". При цьому блогерка вирішила коментувати цей скандал на відео та називала Штефана "ганьбою української армії" та "людиною, яка воює з мирним населенням". На що той відповів зустрічним судовим позовом. Службовець просив стягнути з неї за ці образи 300 тисяч гривень. Це одразу перетворилося в судову війну.

8 лютого стало відомо, що Солом'янський суд Києва відхилив обидва з цих позовів. Проте після розголосу цієї історії, на неї відреагували рекламодавці, які платили Малман. Із нею, зокрема, розірвали контракти:

"Алло";

Borjomi;

Nestlé;

ASUS.

Активіст і військовий Сергій Стерненко зазначав, що блогерка дякувала за підтримку проросійській політсилі ОПЗЖ і медведчуківському телеканалу "112 Україна".

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Відео з Di.rubens, де вона обрала Росію: дивіться відео