"В Україні нема, що захищати, це не держава": ще одна жителька Прикарпаття вляпалася у скандал

Під час прямої трансляції жителька Калуша заявила, що Україна як держава нічого не варта. Дівчина також розкритикувала українських захисників, які, на її думку, недостойно себе поводять.

Серед українців є досі чимало тих, які не розуміють, наскільки їм пощастило мати власну, незалежну та вільну державу й говорити в ній рідною мовою. Вочевидь, саме через відсутність національної свідомості, одна з блогерок міста Калуша, що в Івано-Франківській області, запевняла своїх підписників у тому, що Україна – failed state, повідомляє 24 канал з посиланням на відео у соціальних мережах.

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Образи в сторону ЗСУ та України

Невідомо, чим думала дівчина з Івано-Франківщини, коли на велику авдиторію в інтернеті говорила відвертий маразм в сторону своєї країни, однак очевидно, що правоохоронці не залишать це поза увагою. Україна зараз перебуває у стані війни, і виходить так, що намагається знищити нас не тільки ворог, а й – окремі особи, які знецінюють значення власної держави.

Туди (на фронт – 24 канал) йдуть лише одні пр*д*рки, бо тут нема що захищати. Це не держава. Тут постійно було важко жити всім людям. Коли прийшов Порошенко, відколи незалежність… Тут нічого доброго не було і не буде,

– заявила дівчина.

Жителька Прикарпаття переконана, що Україна – failed state: дивіться відео зі соціальних мереж

Що таке failed state Це термін, який можна перекласти з англійської як "невдалий стан" або "те, що не вдалось". Його використовують на позначення держави, яка втратила свій суверенітет та не може функціонувати належним чином. Зазвичай це словосполучення використовує російська пропаганда, коли хоче "довести", що Україна нічого не варта без Росії.

Окрім маразматичних заяв у сторону України, дівчина з Калуша також посміла критично висловитись у сторону вояків Збройних Сил, які віддають свої життя за те, аби настав мир. За її словами, їй все одно, що її хтось захищає, а пишатися тим, що ти відправився на війну, – не варто.

"Не хочеш – не воюй", – жителька Калуша про ЗСУ: дивіться відео зі соцмереж

У Дніпра блогерка закликала скинути українську владу

На жаль, інциденти з тим, що українці негативно висловлюються в сторону чи то власної держави, чи то Збройних Сил, – інколи трапляються. Нещодавно інша блогерка з Дніпра закликала "скинути" владу через відключення світла. Пізніше працівники Служби безпеки "люб'язно" пояснили дівчині, що насправді у всьому винні російські окупанти, тому їй довелось просити вибачення за свої слова.