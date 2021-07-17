Українська вже не "мєрзкий язик": скандальна блогерка оділа вишиванку й вибачилася

Київська блогерка Анастасія Польських потрапила у скандал через висловлювання про українську мову. Лише після того, як дівчину звільнили з роботи, вона вирішила вибачитися.

Польських опублікувала допис в інстаграмі, в якому звернулася до українців. До нього вона прикріпила свою фотографію у вишиванці.

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Дівчина, як не дивно, намагається переконати користувачів мережі, що її слова нібито були вирвані з контексту. Мовляв, саме тому вони "підірвали інтернет та ЗМІ".

Блогерка побідкалася, що серед її підписників є "патріоти", які люблять Україну лише на словах, а на ділі – ображають хлопців-захисників, спроби відновити цілісність України й намагаються розділити народ.

Відповідно суть допису у тому, що я спробувала показати їм, а так само всім сепаратистам, наскільки патріотичний наш народ,

– стверджує Польських.

"І якщо раптом Путін посміє захопити нові території, то українці виступлять на захист своєї батьківщини! Слава Україні", – емоційно завершила допис киянка.

Що відомо про скандал