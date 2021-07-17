Українська вже не "мєрзкий язик": скандальна блогерка оділа вишиванку й вибачилася
Джерело:інстаграм Анастасії Польських
Київська блогерка Анастасія Польських потрапила у скандал через висловлювання про українську мову. Лише після того, як дівчину звільнили з роботи, вона вирішила вибачитися.
Польських опублікувала допис в інстаграмі, в якому звернулася до українців. До нього вона прикріпила свою фотографію у вишиванці.
Цікаво"Квартал 95" переходить на українську: однак є суттєвий виняток
Дівчина, як не дивно, намагається переконати користувачів мережі, що її слова нібито були вирвані з контексту. Мовляв, саме тому вони "підірвали інтернет та ЗМІ".
Блогерка побідкалася, що серед її підписників є "патріоти", які люблять Україну лише на словах, а на ділі – ображають хлопців-захисників, спроби відновити цілісність України й намагаються розділити народ.
Відповідно суть допису у тому, що я спробувала показати їм, а так само всім сепаратистам, наскільки патріотичний наш народ,
– стверджує Польських.
"І якщо раптом Путін посміє захопити нові території, то українці виступлять на захист своєї батьківщини! Слава Україні", – емоційно завершила допис киянка.
Що відомо про скандал
- Все почалося з того, що дівчина відреагувала на нові норми, які передбачають збільшення вжитку української мови. Такі зміни вона назвала "маразмом".
- Після хвилі обурення, як прокотилася соцмережею, дівчина заявила, що хоч і сплачує податки "в єту страну", для неї українська звучить "мєрзко".
- Пізніше цей допис зник з її сторінки. Втім, зовсім не через те, що дівчина шкодує про сказане. "Хлопець попросив не принижуватися перед хворими", – цинічно заявила Польських.
- Скандал поступово набирав обертів, про позицію дівчини дізналися у компанії AllStars-IT, в якій вона проходила випробувальний термін.
- Там відреагували рішуче й запевнили, що Анастасія у них більше не працюватиме. Її публічні висловлювання про мову там назвали "неприпустимими".