Блогерка створила неймовірний кавер на пісню з "Зоряних війн" простим олівцем: відео

Відеоблогерка з Youtube під нікнеймом "Dani Ochoa" спромоглася зіграти одну з головних мелодій кінострічки "Зоряні війни" лише за допомогою простого олівця та паперу.

Дівчина написала рівняння та одночасно "зіграла" кавер-версію мелодії "Cantina Theme" з фільму. Ролик лише за два дні зібрав майже 4 мільйони переглядів користувачів.

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Ось так звучить оригінал:

А ось так звучить кавер, зіграний за допомогою олівця і паперу. З першого разу ви можете не зрозуміти і не почути мелодію, але увімкніть відео на повну гучність та спробуйте зловити ритм, – і ви будете вражені: