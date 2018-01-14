Блогерка створила неймовірний кавер на пісню з "Зоряних війн" простим олівцем: відео
10:04, сьогодні 396 Читать новость на русском
Відеоблогерка з Youtube під нікнеймом "Dani Ochoa" спромоглася зіграти одну з головних мелодій кінострічки "Зоряні війни" лише за допомогою простого олівця та паперу.
Дівчина написала рівняння та одночасно "зіграла" кавер-версію мелодії "Cantina Theme" з фільму. Ролик лише за два дні зібрав майже 4 мільйони переглядів користувачів.
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Ось так звучить оригінал:
А ось так звучить кавер, зіграний за допомогою олівця і паперу. З першого разу ви можете не зрозуміти і не почути мелодію, але увімкніть відео на повну гучність та спробуйте зловити ритм, – і ви будете вражені:
Джерело: 24 Канал
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