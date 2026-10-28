В Ізраїлі блок Нетаньягу випереджає опозицію на виборах

В Ізраїлі після підрахунку майже 42% бюлетенів блок Нетаньягу отримує 57 мандатів, а опозиційний табір — 47 місць. Решту 16 місць у парламенті наразі утримують арабські політсили Joint List та Ra'am.

Про це пише The Times of Israel. Які результати виборів Як свідчать оприлюднені Центральною виборчою комісією проміжні дані станом на 5:58 ранку 28 жовтня, опрацьовано 41,9% виборчих скриньок. Низка політичних сил наразі не долає виборчий бар'єр у 3,25%. Зокрема, партія Reservists здобула 2,7% голосів, People of Israel отримала 1,8%, а Charedi Public має 0,3% підтримки. Оприлюднені підсумки залишаються попередніми та коригуватимуться в процесі подальшої обробки протоколів. Голоси з подвійних конвертів, зокрема від військовослужбовців, рахуватимуть на пізнішому етапі. Вибори в Ізраїлі / Скриншот The Times of Israel Варто зауважити, що у суботу, 24 жовтня, незадовго до виборів, у Тель-Авіві відбулися масштабні протести з вимогою незалежного розслідування подій 7 жовтня 2023 року.