"Важко, у нас здають нерви": в чергах на кордоні з Польщею застрягли не лише українські водії
Польські протестувальники знову блокують кордон з Україною. Починаючи з 20 лютого вони посилили протест і перекрили всі пункти пропуску. На деяких ділянках не дозволяли рух навіть легковим машинам та автобусам.
Про це розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, зауваживши, що чи не найскладнішою є ситуація на пункті пропуску “Медика – Шегині”. Там перебуває велика кількість протестувальників.
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Якою є ситуація на кордоні
Саме з 20 лютого почалася нова хвиля протесту. До польських фермерів і перевізників приєдналися інші мітингувальники. Вони пообіцяли повністю перекрити прикордонні пункти пропуску. Навіть з'являлися повідомлення про зупинку руху не тільки вантажівок, а й легкових автомобілів та автобусів.
На "Шегині – Медика" польські фермери повністю заблокували рух вантажівок. Через пункт "Долгобичув – Угринів" протестувальники також планують перекрити рух для усіх видів транспорту.
"Зосін – Устилуг", "Корчова – Краківець", "Гребенне – Рава-Руська" – там протестувальники обмежили рух. Пропускали тільки гуманітарну допомогу та критичні вантажі.
На пункті пропуску "Дорогуськ – Ягодин" обіцяли до 19 години 20 лютого заблокувати рух вантажівок в обидва напрямки.
На кордоні заблоковані й польські водії
Якщо легкові автобуси ще пропускають, то водії вантажівок стоять у величезних чергах. Серед них багато поляків, яких не пускають додому їхні ж співгромадяни.
Наприклад, на пункті “Медика – Шегині” польський далекобійник розповів, що поліція у справу не втручається. Їх нібито не цікавить черга на кордоні, а лише порядок. Чоловік переконує, що ця ситуація дратує не тільки українських водіїв, але й поляків.
Це несправедливо. За день замість того, щоб проїхали 24 машини – проїжджає лише 9. Важко, у нас здають нерви… Я стою тут від понеділка (19 лютого – 24 Канал), зараз вівторок. Там стоїть ціла фабрика, яку розвалили росіяни, люди чекають, не мають роботи, а доводиться стояти в черзі й немає можливості проїхати кордон,
– розповів польський далекобійник.
Що відбувається на кордоні з Польщею
- Польські протестувальники 20 лютого посилили блокаду кордону з Україною, а сам протест вони почали ще 9 лютого. Відтоді утворилася велика черга з вантажівок та автомобілів. Ба більше, мітингарі перекрили залізницю, яка розташована неподалік. Водії днями стоять у чергах. Хоч поляки обіцяли пропускати одну машину на годину, але упродовж 20 лютого не пропустили ще жодної.
- Далекобійники розповіли, що дехто чекає на кордоні понад тиждень. Черга вже настільки велика, що водії зупиняють свої вантажівки аж за польським Перемишлем. Паркуватися у самому місті не дозволено. Українські водії кажуть про брак їжі, води, відсутність туалету. Вантаж, який вони везуть, також потребує відповідних умов зберігання.
- У Держприкордонслужбі повідомили, що протестувальники заблокували 6 напрямків пунктів пропуску. Загалом у бік України стоїть більше ніж 2 500 вантажівок. Окрім пункту пропуску "Краківець", на всіх інших ділянках рух заблокований повністю.