"Валіть додому, с*чі діти": польські фермери почали протестувати на залізницях
Раніше попереджали, що з 18 лютого буде заблоковано рух у пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ" на українсько-польському кордоні. Наразі на цій ділянці зібралося близько 1 тисячі фермерів.
Польські фермери почали активну блокаду залізниці. В руках вони тримають плакати з образливими написами, інформує 24 Канал.
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Польські фермери розпочали блокаду залізниці
У Польщі й досі тривають протести місцевих фермерів проти ввезення української продукції до країн-членів Євросоюзу. Повідомляється, що відтепер польські аграрії вирішили розширити свій сектор впливу.
Так, з 18 лютого фермери розпочали протест проти українських перевізників на залізницях. У мережі почали ширити фото та відео з місця події, на яких видно розлючений натовп та обурливі написи на плакатах.
Валіть додому, невдячні с*чі діти,
– мовиться на плакатах мітингувальників.
Один із членів партії "Конфедерація" оприлюднив відео протесту.
На кадрах чітко видно велику кількість розгніваних аграріїв. Вони блокують залізничний рух, подекуди залазять на вагони.
Польські фермери блокують залізничний рух: дивіться відео
Мітингувальники одягнуті у спеціальний одяг. Зокрема, вони вигукують різні гасла та демонструють антиукраїнські написи на транспортах.
Якщо раніше поляки лише блокували проїзд, то наразі вони в принципі вимагають від українських водіїв покинути країну.
За попередньою інформацією, через страйк черга вантажівок на прикордонному переході в Дорогуську становить приблизно 15 кілометрів.
Зокрема, у Державній митній службі України уточнили, що у часовому проміжку з 15:30 по 17:30 на залізничній станції "Дорогуськ" протестувальники намагались блокувати залізничні колії.
Втім, польські правоохоронці перешкодили фермерам.
Тому, поки що рух поїздів відбувається у штатному режимі.
Що цьому передувало: основне
- Раніше польські фермери заявили, що з 20 лютого заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також під'їзні шляхи до залізничних перевалкових станцій і морських портів.
- 9 лютого вже був оголошений 30-денний загальний страйк фермерів. Вони протестують проти буцімто неконтрольованого напливу товарів з України до Польщі через рішення Євросоюзу.
- 15 лютого українські перевізники почали мирну акцію протесту на польсько-українському кордоні. Це відповідь української сторони на блокаду, яку влаштували поляки. Акція почалась біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ".