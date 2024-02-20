Черга від Перемишля: на кордоні з Польщею не пропускають жодної вантажівки

Польські протестувальники вирішили перекрити усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Станом на обід 20 лютого на пункті пропуску "Шегині – Медика" не пропускають жодної вантажівки.

Оперативно про те, що відбувається на польсько-українському кордоні, розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, зауваживши, що насправді є черга і з легкових автомобілів. Крім того, мітингарі перекрили залізничний пункт пропуску, що розташований неподалік.

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Що відбувається на кордоні

Автомобільна черга із ваговозів розпочинається біля польського Перемишля. Як повідомляють водії, ситуація на інших пунктах пропуску – дуже схожа. Вони стоять по кілька діб у цій черзі, а за останню добу просунулися усього на триста метрів.

Попри те, що легкові автівки та автобуси пропускають, через протести утворився затор, який доводиться об'їжджати.

Тобто, буквально одна – дві фури учора, можливо, і проїжджали. Однак за час, поки ведуча 24 Каналу перебуває на польському кордоні – жодної великогабаритної машини не пропустили.

Узагалі не пропускають. Те, що вони говорять, мовляв, пропускають машину на годину – це все брехня. Ніхто цього не робив,

– розповів водій вантажівки, яку не пропускають протестувальники.

Що цікаво, польські протестувальники відмовляються коментувати свої дії українським журналістам і намагаються їх уникати.

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У черзі на польсько-українському кордоні стоять різні ваговози, зокрема ті, що везуть техніку та зброю. Британський підприємець і волонтер Назар повідомив, що мінімальна затримка для фур наразі становить 3 дні.

"До усіх цих акцій фури за 3 дні доїжджали до Києва та виїжджали назад. Зараз це займає 14 днів", – розповів волонтер.

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