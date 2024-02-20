Дзеркальна акція: українські водії оголосили вимоги до поляків для розблокування кордону

Починаючи з 20 лютого, польські мітингувальники оголосили про тотальну блокаду кордону. Українські перевізники не залишились осторонь та розпочали дзеркальну мирну акцію.

В українських водіїв є лише дві вимоги до поляків, які заблокували кордон. Детальніше про це з місця подій розповіла ведуча 24 Каналу Софія Трощук, яка раніше сьогодні повідомила про початок акції українців.

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Які вимоги українських протестувальників

Українські перевізники, як відповідь на дії польських мітингувальників, розпочали дзеркальну акцію на трьох пунктах пропуску: "Рава-Руська", "Краковець" та "Шегині". Мирну акцію розпочали по обіді 20 лютого.

Вони роблять це набагато цивілізованіше, їхня акція є обґрунтованішою. Вони просто вимагають того, аби і поляки, і українці могли вільно пересуватися кордонами. Наразі обіцяють пропускати стільки ж фур на польських номерах, скільки пропускає Польщі,

– розповіла Софія Трощук.

Водночас жодна вантажівка ще не проїхала через кордон.

Варто зазначити, що спочатку учасники української акції спершу проїхалися колоною, а потім вишикувалися перед виїздом з кордону. Акція триватиме цілодобово до 15 березня.

"Мета цієї акції – контроль за справедливим перетином кордону. Тому що польські мітингувальники не пропускають українські машини, а свої за гроші пропускають без черги. Друга наша ціль – донести до нашої влади, щоб вони йшли на контакт з поляками та ЄС, аби кордони розблокували", – наголосив один з учасників акції.

Польські мітингувальники іноді не пропускають військову та гуманітарну допомогу для України, що свідчить про те, що без політичного мотиву тут не обійшлось. На жаль, влада Польщі поки особливо активно на це не реагує та не намагається зупинити мітинги, а подекуди їх підтримує.

Ситуація на кордоні з Польщею: останні новини

Польські мітингувальники посилили блокаду та перекрили усі пункти пропуску на кордоні з Україною. Багато українських водіїв потерпають від дій поляків, адже вже кілька діб стоять у кілометрових чергах без їжі, води та доступу до туалету. До того ж погода на кордоні дуже неприємна та вітряна.

У вівторок, 20 лютого, через кордон на ПП "Шегині – Медика" не пропустили ще жодної вантажівки. А черга тепер не лише із фур, але й з легкових автомобілів. Щобільше, не пропускають через кордон також і військову допомогу.

Загалом ситуацію можна описати як критичну. Тотальна блокада, яку запровадили від сьогодні, ще більше ускладнила й без того нелегкі обставини на кордоні.

Міністр розвитку та технологій Польщі Кшиштоф Гетьман, який є членом Польської селянської партії, зазначив, що можливо доведеться застосувати ембарго на всі сільськогосподарські товари з України. Ба більше, він висловив підтримку протестів.