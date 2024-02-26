Україна чекає на відповідь Польщі на пропозицію щодо врегулювання проблем на кордоні

Уряд України підготував пропозиції, як вирішити проблемні питання на кордоні з Польщею. Наша держава передала їх Єврокомісії.

Пропозиції щодо розв'язання проблем на кордоні також були озвучені польським колегам. Про це заявив президент Володимир Зеленський на презентації платформи "Зроблено в Україні", інформує 24 Канал.

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Пропозиції щодо розв'язання проблемних питань на кордоні з Польщею

Пропозиції були передані Єврокомісії, були озвучені колегам із Польщі. Зараз треба робити все, щоб ситуація була вирішена,

– сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що треба зробити все, щоб ситуація була вирішена спокійно та прагматично і щоб відповідні пропозиції запрацювали.

Глава держави подякував аграріям та українському бізнесу за розуміння ситуації, наявних викликів та гідну поведінку на кордоні.

Як уточнила перший віцепрем'єр Юлія Свириденко, Україна згодна продовжити моніторинг поставок трьох товарів – яєць, цукру та курятини, проте розширювати список товарів для моніторингу, як пропонує Польща, не має наміру.

"Ми не погоджуємось на розширення списку", – повідомила Свириденко.

Крім цього, вона зазначила, що президент доручив терміново розв'язати питання на кордоні, тому Україна чекає на відповідь від Польщі якнайшвидше. "Ми чекаємо на відповідь від Польщі, і 28 березня ми чекати не будемо", – резюмувала вона.

Ситуація на кордоні з Польщею: останні новини

Нагадаємо, польські фермери розпочали блокаду кордону з Україною 9 лютого.

Станом на ранок 26 лютого на 6 напрямках на території Польщі в бік України очікували на можливість перетину кордону приблизно 2 200 вантажівок. Найбільші черги були навпроти пунктів пропуску "Краківець", "Рава-Руська" та "Ягодин".

"Ягодин" є найбільшим інфраструктурним напрямком, проте цей пункт пропуску перетинає найменша кількість вантажівок. За минулу добу на в'їзд в Україну, слідуючи з Польщі, перетнули кордон близько 50 вантажних транспортних засобів.

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів 24 Каналу, що "особливість блокування "Ягодина" полягає в тому, що за останні дні на найбільшому пункті пропуску не проїхала жодна вантажівка з України в Польщу.

Відомо, що на інших напрямках також фіксується суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками. Особливо тих, що рухаються з України в Польщу.