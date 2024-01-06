Втрачені перспективи: які можливі наслідки для України від блокади польських перевізників

Польські аграрії 4 січня відновили блокаду пункту пропуску "Медика – Шегині" на кордоні з Україною. Вони вимагають від уряду субсидій на кукурудзу, ліквідних кредитів для фермерів і збереження сільськогосподарського податку на тогорічному рівні.

В етері 24 Каналу заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук оцінив збитки, які зазнає Україна внаслідок відновлення блокади на польському кордоні. До того ж він зауважив, що позиція поляків не просто полягає в отриманні субсидії на вирощування кукурудзи.

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Наслідки блокади

Як зазначив голова Всеукраїнської аграрної ради, фінансові втрати, яких зазнає наша економіка, колосальні. Якщо додати ще заборону на імпорт, яка існує з травня, блокаду з перевезеннями, то збитки становлять кілька мільярдів євро.

За даними асоціації європейських перевізників, тільки одна блокада з листопада фактично створила труднощі й втрати на понад 15 мільярдів євро.

Окрім того, що кожного дня Україна втрачає прямі кошти, ще є втрачені перспективи. Адже дистриб'ютори та логістичні компанії змогли сформувати певні комерційні відносини не з Польщею, а з іншими частинами Єврозони після того, як поляки закрили імпорт для України.

Багато хто, простоюючи в чергах не один тиждень, втратив перспективу реалізації своєї продукції у 2024 році,

– мовив Марчук.

Наразі внаслідок блокади й неможливості проїзду, Україна не має можливості виконання перспективних контрактів на 2024 рік. Український бізнес зазнаватиме непрямих збитків, які призводитимуть до банкрутства, зокрема в аграрному напрямку.

"Коли європейські торговельні мережі не можуть вчасно отримувати продукцію, законтрактувавши з Україною, то шукатимуть альтернативу. І тут з'являється польська альтернатива", – додав заступник голови Всеукраїнської аграрної ради.

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