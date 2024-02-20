"Стоїмо за свої гроші": що приховано за вимогами польських мітингарів на кордоні з Україною

На українському-польському кордоні продовжує загострюватися ситуація. Польські фермери перекрили майже всі пункти пропуску. Якщо раніше вони блокували українські вантажівки з зерном, то з 20 лютого зупиняють рух легкових автівок та автобусів.

Зокрема біля пункту пропуску "Шегині – Медика" створилась величезна черга з вантажівок, яка розтягнулася на багато кілометрів. Як передає ведуча 24 Каналу Софія Трощук, українські водії проводять в заторах по декілька діб і навіть тиждень. В них закінчується припаси, їжа, а також пальне, яке дозволяє водіям зігріватися в холодну та вітряну погоду.

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Зерно "не таке"

Водночас польські протестувальники під час спілкування з українськими журналістами не можуть висловити конкретних вимог. Вони наголошують на тому, що українське зерно "якесь не таке" і його "важко перевірити". Також на питання щодо того, що українське зерно іде транзитом через Польщу, відповіді у протестувальників немає.

За час роботи журналістів 24 Каналу на кордоні жодної вантажівки у бік України не було пропущено. Це пов'язано з оголошенням польськими фермерами з 20 лютого загальнонаціонального протесту.

Планується проведення акцій у польських місцях, а також блокування усіх пунктів пропуску з Україною. Наразі відомо про закриття шести з восьми пропускних пунктів. Також можливо на деяких пунктах буде дозволено пропуск одної вантажівки на певний час.

Ніхто нічого не пояснює

Звичайно ця ситуація поставила українських водіїв в складні умови. Пояснень ані з боку протестувальників, ані поліції, українці не можуть отримати.

Ніхто нам нічого не пояснює. Поліцію питаємо – нічого не каже, і їм (польським протестувальникам – 24 Канал) ніхто нічого не каже,

– розповідає Володимир, український водій.

Протестувальники, за його словами, бояться водіїв та вважають, що нібито кожен українець має бомбу та може їх підірвати.

"Коли ми стояли в Перемишлі, то перекривали, ходили там по пішохідному переходу. Вони приїжджали та відтісняли. Тут також. Якщо більше нас збирається, то приїжджає поліція, відтісняють, не пускають нас до них", – зазначив Володимир.

Стоять за свої інтереси

Щодо польських протестувальників, то вони дуже неохоче спілкуються з журналістами з України. Також вони вважають провокативними питання, які є очевидними для українців. Наприклад, щодо того, що частина протестувальників підігрує Росії, коли влаштовує блокаду кордону країни, яка зараз перебуває у жорстокій кровопролитній війні, та не пропускає гуманітарні або військові вантажі.

Багато польських протестувальників налаштовані агресивно, за словами Софії Трощук. Дехто відмовляється від коментарів, коли дізнається, що знімальна група з України. Лише одиниці польських підприємців можуть аргументувати свою позицію.

Фермер-протестувальник з Польщі вважає що нікому ані в Польщі, ані в Україні достеменно не відомо, що буде відбуватися на українсько-польському кордоні.

Єдине я знаю точно, що всі ми тут стоїмо за свої гроші. Два роки тому ті самі люди були тут, щоб допомагати вам (українцям – 24 Канал). Я два роки тому теж тут був, і за свої гроші купив машину товаришу, який пішов воювати Схід. Тоді два роки тому я був за українців, а зараз стою тут за свої інтереси та інтереси колег,

– наголосив польський фермер.

Він додав, що поляків дуже "нервує", коли українці намовляють на них, що буцімто їм платить гроші Путін.

Це не мудро з вашої сторони, адже кожен поляк через це відвертається від вас. Ви є добрий народ, я їжджу до України і ніколи нічого поганого не бачив. Українці неворожий народ до поляків,

– сказав він.

Зрештою головна вимога протестувальників полягає у тому, щоб "українського зерна у Польщі не було". Водночас з їхнього боку є низка маніпуляцій, дуже часто вони відтворюють у своїх реакціях російську пропаганду. Проте, на жаль, немає конкретних пропозицій, які могли наштовхувати на діалог з українською стороною, з Брюсселем, з владою Польщі.

Що цьому передувало