Перше вирішення вже знайшли: чому блокада на кордоні з Польщею триває досі

На польському кордоні триває блокада українських вантажівок, яка почалась понад місяць тому – 6 листопада. У такий спосіб від Києва вимагають, зокрема, перевозити вантажі за відповідними дозволами, які Єврокомісія скасувала до липня 2024 року.

Однак головна проблема полягає в тому, що в Польщі наразі період майже безвладдя. Як сказав 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, теперішній уряд уже добуває свої часи у владі, а наступний – ще не розпочав свою роботу.

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"Відбувається класичний трансфер криз. Влада, яка відходить, залишає кризу своїм наступникам, щоб у них були проблеми, на фоні яких у перспективі (сподівається – 24 Канал) повернутись до влади. На жаль, це реалії внутрішньополітичного життя, що є не лише в Польщі", – зазначив Ус.

Перевізники – це не вся Польща

Натепер схожа ситуація відбувається в США. Питання допомоги Україні стало наріжним каменем протистояння між республіканцями й демократами.

У Польщі зареєстровано тисячі компаній-перевізників, з яких лише кільканадцять беруть участь у страйку.

Далеко не вся Польща займає позицію своїх перевізників – це лише окрема соціальна група, яка не має навіть того рівня впливу, який мали фермери у квітні,

– наголосив Ус.

Загалом Польща так само зацікавлена в стабілізації відносин з Україною. Зокрема, перед загрозою спільного ворога – Росії.

Як можна розв'язати ситуацію

"Тепер шукають варіанти обходження цієї блокади і частково знаходять – сьогоднішнє повідомлення від Укрзалізниці про те, що потяг уже пішов у Польщу з нашими вантажівками. Таке не могло трапитись без дозволу від польської залізниці", – зауважив Ус.

Крім того, є сподівання, що новий уряд Дональда Туска, як більш євроорієнтована сила, більше дослухатиметься до заяв ЄС і, можливо, жорсткіше діятиме з перевізниками.

Блокада на польському кордоні: останні новини

Заступник директора департаменту комерційної роботи АТ "Укрзалізниця" Валерій Ткачов підтвердив, що українські вантажівки, які застрягли на польському кордоні, доставляють потягами. Однак наразі таке перевезення лише тестують.

Високопосадовець ЄС заявив, що ситуація на польському кордоні стабілізується, щойно до влади прийде новий уряд. Для цього потрібно почекати ще кілька тижнів.

У NYT написали, що блокада на польському кордоні вже позначилась на українському фронті. Адже в чергах застрягли й вантажівки з військовою допомогою.

У п'ятницю, 8 грудня, очільник "Громадянської платформи" Дональд Туск представить склад нового уряду. Очікують, що Туск стане наступним прем'єр-міністром Польщі.