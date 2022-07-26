Величезні черги й такса в тисячу гривень: журналіст про евакуацію на Запоріжжі

На блокпосту у Василівці, що на Запоріжжі, росіяни заблокували тисячі людей, які намагаються евакуюватися на підконтрольну Україні територію. Люди, серед яких є діти і важкохворі, вимушені днями чекати на спеці.

У черзі – близько 5000 людей

За таких складних умов, перебуваючи у черзі, померли 5 людей. Відомо, що трьох з них спіткав інсульт, а ще одну жінку – інфаркт. Про це 24 каналу розказав кореспондент із Запоріжжя.

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За його словами, у черзі перед блокпостом зібралося близько тисячі автомобілів або ж орієнтовно 5000 людей. Чверть з них – це діти, а також є чимало літніх людей. Проблема полягає в тому, що окупанти пропускають лише ту кількість автівок, яку вважають за потрібне.

Вони формують колони по 10 автомобілів, переписують номери машин, всі паспортні дані водіїв та пасажирів, обшукують все, забирають речі. Ясно, що беруть гроші з тих, хто хоче проїхати, середня такса – це 1000 гривень за одного пасажира,

– розказав журналіст.

Відтак, люди проводять у черзі по 4 – 5 днів. Тамтешня місцевість – не лісиста. Люди шукають якісь дерева та посадки, аби бодай якось заховатися від сонця.

За словами кореспондента, розголос про ситуацію у Василівці, який спричинили останніми днями, дещо допоміг. Якщо зазвичай росіяни пропускали через блокпост до 1500 людей за добу, то, за інформацією військової адміністрації, за останню добу змогли проїхати 1942 людини, 512 з них – діти.

Намагаються евакуюватися й мешканці Херсонщини

Він зауважив, що у черзі додалося автомобілів, бо до Запоріжжя їдуть і мешканці тимчасово окупованої Херсонщини. Вони можуть проїхати до Василівки лівим берегом Дніпра – трасою Харків – Сімферополь.

Відтак, близько третина тих, хто вже зміг виїхати, – це херсонці. На території Запоріжжя створили хаб для того, щоб приймати мешканців Херсонщини та розподіляти їх для подальшої евакуації. Крім того, там є і притулок, де 300, а згодом 400 людей, які приїхали з Херсонської області, зможуть переночувати. В організації цих заходів допомагає ООН.

Попри деяке покращення ситуації, охочих виїхати набагато більше, ніж росіяни пропускають. Пропустити всіх одночасно вони, звісно, не захочуть, оскільки люди, які стоять у Василівці є для них певний "живим щитом". Так вони убезпечують від обстрілів російські війська, які перебувають там.

Крім того, для окупантів блокпост у Василівці – це потужний бізнес. Адже, щоб проїхати, потрібно заплатити, а щоб швидко проїхати – заплатити більше. Так вони збирають великі гроші для себе та свого керівництва.

У черзі на блокпосту у Запорізькій області чекають тисячі людей: дивіться відео

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