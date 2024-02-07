На Прикарпатті жінки встановили "блокпост" від ТЦК: побили матір з дитиною

У вівторок, 6 лютого, близько сотні мешканок села Космач, що на Івано-Франківщині перекрили дорогу до селища, захищаючи таким чином чоловіків від ТЦК. Однак внаслідок конфлікту постраждали троє людей, серед яких 6-річна дитина.

Причиною такого інциденту став пост у місцевому телеграм-каналі, у якому стверджувалося, що у Космач їде ТЦК. Тому жінки озброївшись вирішили силою відбивати своїх чоловіків.

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Побиття жінки та дитини

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області, мешканці села Космач отримали неправдиву інформацію щодо прибуття в їх населений пункт ТЦК. Близько сотні жінок самовільно перекрили місцеву дорогу та не пропускали транспортні засоби.

Між громадянами відбулись сутички, в яких постраждала неповнолітня та дві жінки. Вони були доставлені до місцевої лікарні,

– інформують у поліції.

Як розповіла користувачка Іванка Ванджурак, вона їхала у Космач на пошту, коли її зупинив натовп вороже налаштованих жінок зі зброєю у руках. За словами жінки, селянки почали наїжджати на неї та кричати, а після вимагали показати телефон. Коли Іванна поверталася назад, її знову зупинили. Мешканки селища почали звинувачувати водійку у тому, що вона "наводчиця воєнкому",

І тут почалося все пекло – вони почали бити машину, трясли, хотіли перевернути. Почали витягувати мене через вікно, виривати мені волосся і вирвали ключі з машини. Вони хотіли всіма способами витягнути мене з машини, Я почала кричати, що в машині дитина – сподівалася на хоч якусь людяність,

– розповідає жінка.

Постраждала зазначила, що одна з розлючених селянок просунула биту їй у вікно та вдарила в голову дитину. Інша жінка у цей час тримала її за волосся так, що вона нічого не могла зробити. На поміч їй згодом прийшли знайомі. Жінка розповіла, що в один момент якийсь чоловік закричав, що "це не та машина" і вони все "поплутали".

Правоохоронцям вдалося заспокоїти натовп і невдовзі люди розійшлися. У жінки діагностували струс мозку, а в дитини перебій носа. Поліція очікує на результати експертиз від медиків для надання правової кваліфікації події.

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