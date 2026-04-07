У Путіна є панічний страх, – ексміністр пояснив, що ховається за дивними діями диктатора

У Росії дедалі сильніше закручують внутрішні обмеження, а проблеми з інтернетом уже починають дратувати навіть тих, кого війна досі не зачіпала напряму. Для Кремля це виглядає як спосіб посилити контроль, але за такими кроками може стояти значно глибший страх.

Колишній міністр закордонних справ України, дипломат Володимир Огризко в ефірі 24 Каналу сказав, що дивні дії Володимира Путіна продиктовані панікою за власне життя. Він пояснив, чому спроба ще сильніше закрити Росію може вдарити не лише по суспільству, а й по самому режиму.

Наслідки блокування інтернету в Росії

Огризко пояснив, що спроби ще сильніше обмежити інтернет у Росії не варто сприймати лише як чергове закручування гайок. За цими діями він бачить глибший мотив: Володимир Путін намагається максимально ізолювати країну, бо боїться втратити контроль над ситуацією і над власною безпекою.

Нагадаємо: у Росії почалися протести через блокування інтернету. Експерти зазначають, що невдоволення в країні зростає, особливо в регіонах, які потерпають від війни та обмежень, однак без лідера і чіткої організації такі акції навряд чи зможуть похитнути режим. Водночас серйозніші проблеми для Кремля можуть початися не в Москві, а на периферії, якщо там спалахне локальний конфлікт, який об'єднає людей сильніше, ніж тема інтернет-блокувань.

Така логіка для Кремля не нова, адже наприкінці існування СРСР влада так само намагалася закрити країну від "згубного впливу Заходу", забороняла доступ до чужої інформації і залишала людям тільки ту картину світу, яку сама ж і конструювала.

Головна річ полягає в панічному страху Путіна за своє життя,

– наголосив Огризко.

Зараз цю саму модель у Кремлі намагаються перенести на сучасну Росію, хоча інтернет давно став не лише джерелом інформації, а частиною економіки, роботи, звичного спілкування і побуту. Саме тому спроба перетворити країну на закритий простір б'є значно ширше, ніж це було за радянських часів, бо зачіпає вже не тільки політичний контроль, а й щоденне життя мільйонів людей.

Путін хоче перетворити Росію на Північну Корею. Але це матиме для економічного стану Росії катастрофічні наслідки,

– сказав дипломат.

Путіна це, як він вважає, не зупиняє, бо для нього важливіше ще сильніше закрити країну, ніж думати про наслідки для суспільства і економіки. Через це дивні на перший погляд рішення Кремля стають цілком зрозумілими: страх за себе там давно переважає і здоровий глузд, і реальне бачення того, що відбувається в країні.

Реакція молоді в Росії на обмеження інтернету

Проблема для Кремля ще й у тому, що війна для багатьох росіян досі залишається далекою, поки вибухи не приходять у їхнє місто. Саме тому прильоти по військових об'єктах чи заводах не завжди викликають у них таке роздратування, як речі, які ламають звичне повсякденне життя.

Поки на голову не сиплеться, у них війни немає. Чим швидше і чим більше буде прилітати по різних Омськах, Томськах і далі, тим швидше відчуття того, що війна не там, а тут, воно прийде,

– наголосив Огризко.

Саме молоді росіяни, які звикли жити в телефоні, листуватися, пересилати фото і бути постійно на зв'язку, найгостріше реагують на такі обмеження. Це дратує їх сильніше, ніж багато інших речей, бо йдеться вже не про телевізійну картинку, а про особистий комфорт і відчуття нормального життя. Через це частина молодих людей починає ще гостріше відштовхуватися від самої Росії, яка дедалі більше закривається і стає для них непридатною для життя.

Зараз Путін штовхає оцю частину, в основному молоду частину, до виходу з цієї і так напівдохлої Росії,

– сказав дипломат.

У підсумку Кремль сам штовхає Росію до ще глибшої кризи. Обмеження, ізоляція, тиск на суспільство і спроба закрити країну лише посилюють внутрішнє роздратування, б'ють по економіці і виштовхують із країни тих, хто не хоче жити в такій реальності. Тому багато рішень Путіна, які мали б зміцнювати його владу, насправді працюють проти самої Росії і грають на користь Україні.

