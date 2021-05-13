Експерти вважають блокування медведчуківських телеканалів найбільш позитивною подією: опитування

Експерти переконані, що блокування телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" було найбільш позитивною подією. Вона мала відносно великий політичний вплив.
Джерело:Фонд "Демократичні ініціативи"
Найбільш суттєвою з негативних подій експерти назвали призупинення активної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Так думають експерти з опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.
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Інші позитивні події
- Скоріше позитивною подією експерти вважають розслідування Bellingcat стосовно "вагнерівців", однак стверджують, що оцінити кінцевий характер впливу поки неможливо.
- Крім того, позитивно зазначили створення Україною, Францією та Німеччиною "мирного плану" щодо Донбасу та утворення Бюро економічної безпеки.
Які ще негативні події відзначили експерти
- Суттєвою негативною подією вважають конфлікт президента Володимира Зеленського з суддями Конституційного Суду.
- Також серед негативних подій експерти відзначили кримінальне переслідування правоохоронцями окремих активістів та ухвалення закону про всеукраїнський референдум.
Що відомо про блокування медведчуківських каналів
- 2 лютого 2021 року Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про санкції проти соратника Медведчука нардепа Тараса Козака.
- Відтак канали, які належать політику, ZIK, "112 Україна", NewsOne заблокували.
- Вони припинили мовлення, однак ще довго їхні трансляції були доступні в Youtube.
- Вже 24 квітня ютуб-сторінки "медведчуківських" каналів частково перестали працювати в Україні.