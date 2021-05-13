Експерти вважають блокування медведчуківських телеканалів найбільш позитивною подією: опитування

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Експерти переконані, що блокування телеканалів ZIK, NewsOne та "112 Україна" було найбільш позитивною подією. Вона мала відносно великий політичний вплив.

Джерело:

Фонд "Демократичні ініціативи"

Найбільш суттєвою з негативних подій експерти назвали призупинення активної співпраці з Міжнародним валютним фондом. Так думають експерти з опитування, яке провів Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

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Інші позитивні події

  • Скоріше позитивною подією експерти вважають розслідування Bellingcat стосовно "вагнерівців", однак стверджують, що оцінити кінцевий характер впливу поки неможливо. 
  • Крім того, позитивно зазначили створення Україною, Францією та Німеччиною "мирного плану" щодо Донбасу та утворення Бюро економічної безпеки.

Які ще негативні події відзначили експерти

  • Суттєвою негативною подією вважають конфлікт президента Володимира Зеленського з суддями Конституційного Суду.
  • Також серед негативних подій експерти відзначили кримінальне переслідування правоохоронцями окремих активістів та ухвалення закону про всеукраїнський референдум.
Зверніть увагу! Експертне опитування "Політичний квартал: весна 2021" проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва впродовж квітня – травня 2021 року. Всього опитали 52 експертів.

Що відомо про блокування медведчуківських каналів


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