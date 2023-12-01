Українські далекобійники оголосили голодування через блокування польського кордону

Польські перевізники вже кілька тижнів блокують кордон з Україною. Там опинились заблокованими кілька тисяч вантажівок.

Українські далекобійники відреагували на ситуацію, яка склалась на українсько-польському кордоні. Вони оголосили про початок голодування.

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Вони вимагають пропускати вантажівки

Українські водії наголосили, що серед вантажів є продукти, які швидко псуються. Вони просять польських прикордонників пропускати більшу кількість вантажівок через кордон. Мовиться про 14 транспортних засобів в годину.

Українці намагались вийти на переговори з польськими страйкарями, але їх не пропустила поліція. До українських далекобійників має приїхати консул з Любліна, щоб офіційно висунути позицію української сторони.

Повідомляють, що причиною протесту стало те, що польські прикордонники в ніч проти 1 грудні не пропустили жодної вантажівки через пункт пропуску "Краковець – Корчова".

Раніше польська сторона обіцяла пропускати до 7 машин за дві години. Однак, за словами очевидців, насправді пропускають значно менше.

Поляки блокують кордон