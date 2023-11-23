Страйк польських перевізників: Україна готує евакуацію українських водіїв з кордону
Джерело:Сергій Деркач
Україна самостійно розпочинає процес евакуації своїх водіїв вантажівок, які застрягли на кордоні через страйк польських колег. Наразі доступна форма, заповнивши яку водії зможуть покинути чергу.
Водії вже декілька тижнів потерпають від перебування у багатокілометровій черзі без належних умов. Наразі навіть відомо про дві смерті, що спричинив страйк.
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Евакуація водіїв з кордону
Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач повідомив, що Україна почала збір данних для евакуації українських водіїв з кордону. Він наголошує, що вже вичерпався час, відведений на компроміси.
Зараз наші водії при мінусовій температурі потерпають від дій кількох людей, що заблокували кордон за згоди місцевої влади. Ми кілька разів порушували питання на робочому та офіційних рівнях щодо харчування, чергування швидких, пожежних машин, належних санітарних умов – цього всього немає,
– написав Деркач.
Заступник міністра наголосив, що замість рішень Україна бачить лише погодження продовження протесту з боку польської влади. Саме тому країна бере все в свої руки – Деркач надав посилання на форму, заповнивши яку українські перевізники зможуть евакуюватися.
Страйк повинен закінчитися
- У зв'язку зі смертю другого водія посольство України в Польщі направило в МЗС країни офіційну ноту з вимогою розблокувати рух транспортних засобів. Там переконують, що протест вийшов за рамки та наразі загрожує здоров'ю та життю людей – саме тому влада має право розпустити його.
- Сам протест триває вже декілька тижнів та спричинив виникнення багатокілометрові черги. Наразі заблоковано 4 пункти пропуску з Польщею. За даними прикордонників, на пункті пропуску "Медика – Шегині" заблоковано близько 1 400 вантажівок. На інших трьох напрямках на в'їзд в Україну очікують близько 2 600 автомобілів.
- Попри це, польські перевізники не планують зупинятися – вони подали запит на продовження страйку ще на декілька місяців. Вони хочуть продовжувати блокаду кордону до 1 лютого. Їх не влаштовує транспортний безвіз для України.