В Польщу не пропустили жодної вантажівки, – Демченко про критичну ситуацію на кордоні

Польські фермери заблокували 6 напрямків на кордоні з Україною. Нині в чергах стоять майже 2500 вантажівок.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він наголосив, що найскладніша ситуація навпроти пунктів пропуску "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець", передає 24 Канал.

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В Польщу протягом доби не пропустили жодної вантажівки

Демченко повідомив, що останніми днями суттєво знизилася кількість перетинів кордону вантажівками. Нині в чергах стоять 2450 автівок, а за добу пропустили усього 60 вантажівок на "Шегині" й 70 – на пункті пропуску "Ягодин".

Разом з чергою маємо суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками за останні дні. Особливо критично це відчувається на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". По "Шегинях" за вчора кордон перетнули всього 60 вантажівок, а на "Ягодині" – 70 вантажівок перетнули кордон на в'їзд в Україну, а в Польщу не пропустили жодної,

– наголосив Демченко.

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