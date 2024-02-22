В Польщу не пропустили жодної вантажівки, – Демченко про критичну ситуацію на кордоні
Польські фермери заблокували 6 напрямків на кордоні з Україною. Нині в чергах стоять майже 2500 вантажівок.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. Він наголосив, що найскладніша ситуація навпроти пунктів пропуску "Рава-Руська", "Шегині" та "Краківець", передає 24 Канал.
Важливо Деякі з польських протестувальників виявилися не фермерами, а пропутінськими активістами
В Польщу протягом доби не пропустили жодної вантажівки
Демченко повідомив, що останніми днями суттєво знизилася кількість перетинів кордону вантажівками. Нині в чергах стоять 2450 автівок, а за добу пропустили усього 60 вантажівок на "Шегині" й 70 – на пункті пропуску "Ягодин".
Разом з чергою маємо суттєве зниження кількості перетинів кордону вантажівками за останні дні. Особливо критично це відчувається на пунктах пропуску "Ягодин" та "Шегині". По "Шегинях" за вчора кордон перетнули всього 60 вантажівок, а на "Ягодині" – 70 вантажівок перетнули кордон на в'їзд в Україну, а в Польщу не пропустили жодної,
– наголосив Демченко.
Зеленський запропонував польському уряду зустрітися на кордоні
- Президент України Володимир Зеленський увечері 21 лютого опублікував звернення, у якому запропонував уряду Польщі зустрітися на кордоні. Зокрема, він запросив президента Польщі Анджея Дуду та прем'єра Дональда Туска.
- Зеленський наголосив, що це питання національно безпеки, тому вирішити питання щодо припинення блокування кордону необхідно найближчими днями. Президент також звернувся до Єврокомісії з проханням, щоб на зустріч на кордоні прибув і представник від ЄС.
- В Анджея Дуди відповіли на заклик Зеленського. Державний секретар канцелярії польського президента підтримав пропозицію президента України. Разом з тим, він також застеріг від небезпечних наслідків, які можуть виникнути після цієї зустрічі.