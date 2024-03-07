Блокування польсько-українського кордону: яка ситуація для легкових автомобілів та автобусів

Станом на 7 березня польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на кордоні з Україною. Протестувальники не перешкоджають руху легкових автомобілів і автобусів.

Гуманітарні вантажі не блокуються на кордоні. Про це в етері телемарафону повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на польсько-українському кордоні

Демченко розповів, що легкові автомобілі та автобуси перетинають кордон без жодних перепон в обох напрямках.

Він також зауважив, що деякі люди бояться наразі перетинати кордон, адже раніше польські фермери вдавалися до повної блокади кордонів для всіх видів транспортних засобів.

Що стосується гуманітарних вантажів, то вони також мають змогу перетнути кордон.

Ми бачимо, що такі вантажі прибувають і мають можливість проїзду через блокадні місця, але чи там вдається безперешкодно проїхати через ці місця, мені важко дати оцінку,

– зауважив речник.

Демченко висловив сподівання, що польські фермери все ж не чинять перешкод для проїзду гуманітарних вантажів.

Блокування кордону з Польщею: останні новини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що , попри протести польських перевізників та фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального.

попри протести польських перевізників та фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Він також заявив, що блокування кордону польськими аграріями є безглуздим через те, що Україна з вересня минулого року не експортує в Польщу ані пшеницю, ані кукурудзу, ані насіння соняшника, ані ріпак.

Володимир Зеленський також негативно висловився про ситуацію на кордоні з Польщею. Президент наголосив на потребі вирішення ситуації на польському кордоні, яка, за його словами, "давно вийшла за межі і економіки, і моралі".

Станом на 7 березня у чергах на в'їзд до країни – 2300 вантажних автомобілів. Найбільше вантажівок фіксують у напрямку КПП "Краківець" та "Ягодин".