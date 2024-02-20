Польські протестувальники зупинили автобус: один з пасажирів був затриманий невідомими, – ЗМІ

За повідомленнями ЗМІ, на пункті перетину кордону "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники зупинили пасажирський автобус. Одного з пасажирів затримали невідомі.

Про подію повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Олександр Кубраков наголосив, що важлива негайна реакція польського Уряду.

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Ситуація почала виходити з-під контролю: подробиці інциденту

За повідомленнями ЗМІ, на пункті перетину кордону "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники зупинили пасажирський автобус. Одного з пасажирів цього автобусу затримали невідомі особи. Попередньо, він громадянин Ізраїлю.

Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков сказав, що ситуація вийшла за межі цивілізованого протесту.

Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі знаходяться жінки і діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності. Ми впевнені, що такі дії підтримує абсолютна меншість у Польщі. Впевнений, польській Уряд однозначно не підтримує подібні акції. Важливою є їхня негайна реакція,

– сказав міністр Олександр Кубраков.

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Яка ситуація зараз на польсько-українському кордоні