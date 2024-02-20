Польські протестувальники зупинили автобус: один з пасажирів був затриманий невідомими, – ЗМІ
За повідомленнями ЗМІ, на пункті перетину кордону "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники зупинили пасажирський автобус. Одного з пасажирів затримали невідомі.
Про подію повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Олександр Кубраков наголосив, що важлива негайна реакція польського Уряду.
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Ситуація почала виходити з-під контролю: подробиці інциденту
За повідомленнями ЗМІ, на пункті перетину кордону "Рава-Руська – Гребенне" польські протестувальники зупинили пасажирський автобус. Одного з пасажирів цього автобусу затримали невідомі особи. Попередньо, він громадянин Ізраїлю.
Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков сказав, що ситуація вийшла за межі цивілізованого протесту.
Ситуація вже починає виходити з-під контролю і за межі цивілізованого протесту. В автобусі знаходяться жінки і діти, які не можуть ставати заручниками будь-якого протесту. Я наголосив на цьому під час розмови з Яцеком Сєвєрою, очільником бюро нацбезпеки Польщі. Це небезпечна картинка, яка буде повністю використана росіянами для розколу європейської єдності. Ми впевнені, що такі дії підтримує абсолютна меншість у Польщі. Впевнений, польській Уряд однозначно не підтримує подібні акції. Важливою є їхня негайна реакція,
– сказав міністр Олександр Кубраков.
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Яка ситуація зараз на польсько-українському кордоні
- Зранку 20 лютого польські протестувальники посилили блокування кордонну з Україною. На кількох напрямках вони заблокували рух для всіх видів транспорту.
- Згодом у ДПСУ повідомили, що блокування послабилось. Після 17:00 рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Гребенне – Рава-Руська" відновився. Протестувальники також висловили готовність щогодини пропускати по 1 вантажівці в обох напрямках.
- Також учасники акції протесту готові пропускати незначну кількість транспорту через пункт пропуску "Зосін-Устилуг". Зокрема, вони планують кожні 30 хвилин пропускати по 5 легкових автомобілів в обох напрямках, щогодини по 1 вантажівці на в'їзд до Польщі й по 3 вантажівки на в’їзд в Україну. Автобуси в обох напрямках будуть пропускати у звичайному режимі.
- Після 18:00 мітингувальники розблокували рух легкових автомобілів та автобусів через пункт пропуску "Долгобичув-Угринів". Водночас протестувальники мають намір продовжувати обмеження руху для вантажівок і пропускати щогодини лише по 4 вантажівки на вʼїзд в Україну та по 1 вантажівці – на виїзд з України.
- Тим часом українські перевізники у відповідь розпочали акцію протесту на 3 пунктах пропуску на кордоні з Польщею. Вони вимагають від поляків припинити блокування руху українських вантажівок.