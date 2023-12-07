Ситуація критична: високопосадовець ЄС пояснив, коли польські мітингувальники розблокують кордон

7 грудня 2023, 14:40
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Високопосадовець ЄС заявив, що ситуація на польсько-українському кордоні вирішиться в найближчі тижні, коли до влади прийде новий уряд.

Про це він розповів "офф зе рекорд", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Посадовець ЄС назвав приблизні терміни розблокування кордону

Співрозмовник каже, що Євросоюз має забезпечувати виконання всіх угод державами – членами ЄС. В іншому випадку, органи ЄС мають чинити тиск на держави – члени та звертатися до суду.

Це процес, який розрахований на звичайний період, і він займає певний час. Він працює дуже добре,
– сказав високопосадовець.

Ситуація, яка склалась на українсько-польському кордоні є критичною, і тому Єврокомісія працює з урядами. За словами співрозмовника, "багато дій відбуваються за лаштунками", а Єврокомісія безпосередньо скликає координаційну платформу.

Є певні події, які незабаром відбудуться в Польщі, як ми всі знаємо. Я вірю, що в найближчі тижні це питання буде вирішено. Тим часом моя порада – тримайтеся,
– сказав високопосадовець на умовах анонімності.

Блокування кордону триває вже місяць

  • Нагадаємо, що польські перевізники блокують КПП для проїзду вантажівок з України від 6 листопада. Вони вимагають скасування транспортного безвізу для країни.
  • Наразі втрати українського бюджету внаслідок цього сягнули 9,3 мільярда гривень.
  • Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підтримує блокування кордонів. Він заявив, що його країна офіційно вимагатиме повернення системи віз для України. Єврокомісія розкритикувала владу Польщі, зазначивши, що для цього немає законних підстав. 
Автор: Софія Назаренко