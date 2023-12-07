Ситуація критична: високопосадовець ЄС пояснив, коли польські мітингувальники розблокують кордон

Високопосадовець ЄС заявив, що ситуація на польсько-українському кордоні вирішиться в найближчі тижні, коли до влади прийде новий уряд.

Про це він розповів "офф зе рекорд", передає кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Посадовець ЄС назвав приблизні терміни розблокування кордону

Співрозмовник каже, що Євросоюз має забезпечувати виконання всіх угод державами – членами ЄС. В іншому випадку, органи ЄС мають чинити тиск на держави – члени та звертатися до суду.

Це процес, який розрахований на звичайний період, і він займає певний час. Він працює дуже добре,

– сказав високопосадовець.

Ситуація, яка склалась на українсько-польському кордоні є критичною, і тому Єврокомісія працює з урядами. За словами співрозмовника, "багато дій відбуваються за лаштунками", а Єврокомісія безпосередньо скликає координаційну платформу.

Є певні події, які незабаром відбудуться в Польщі, як ми всі знаємо. Я вірю, що в найближчі тижні це питання буде вирішено. Тим часом моя порада – тримайтеся,

– сказав високопосадовець на умовах анонімності.

Блокування кордону триває вже місяць