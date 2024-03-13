"Краківець" знову заблокували: яка ситуація на польському кордоні
13 березня 2024, 11:31Читать новость на русском
Джерело:Державна митна служба
На україно-польському кордоні тривають протести польських фермерів. Протестувальники знову заблокували КПП, який раніше розблоковували.
У Польщі повідомили, що 13 березня о 10:00 за варшавським часом розпочались акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець". Саме на цей час там і анонсували повторне блокування цього КПП.
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Пасажирський транспорт рухається
Блокування "Корчової – Краківця" передбачає:
- ️блокування автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 кілометра до пункту пропуску;
- ️блокування автомагістралі А4 на відстані до 500 метрів до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).
Водночас рух пасажирського транспорту в обидва боки здійснюється безперешкодно.
Україна шукає альтернативу
- Віцепремʼєр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю повідомив, що Україна працює над тим, аби альтернативних маршрутів для перевезень було більше.
- Додатково віцепремʼєр повідомив, що наприкінці березня відкриється додатковий спільний пункт пропуску України з Молдовою, а незабаром і з Румунією.
- Кубраков також повідомив, що через певний час розпочнуться перші контейнерні перевезення по Дунаю з портів Ізмаїла та Рені. Таким чином, це додатково дозволить Україні розвантажити кордон з Польщею завдяки використанню глибоководних портів.