"Краківець" знову заблокували: яка ситуація на польському кордоні

13 березня 2024, 11:31
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Джерело:

Державна митна служба

На україно-польському кордоні тривають протести польських фермерів. Протестувальники знову заблокували КПП, який раніше розблоковували.

У Польщі повідомили, що 13 березня о 10:00 за варшавським часом розпочались акції протесту і блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропуску "Корчова – Краківець". Саме на цей час там і анонсували повторне блокування цього КПП.

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Пасажирський транспорт рухається

Блокування "Корчової – Краківця" передбачає:

  • ️блокування автодороги, по якій рухаються вантажівки на виїзд з Польщі та вʼїзд в Україну, на відстані до 1 кілометра до пункту пропуску;
  • ️⁠блокування автомагістралі А4 на відстані до 500 метрів до пункту пропуску (блокування в зазначеному місці ще не здійснювалось).

Водночас рух пасажирського транспорту в обидва боки здійснюється безперешкодно.

Україна шукає альтернативу

  • Віцепремʼєр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в інтервʼю повідомив, що Україна працює над тим, аби альтернативних маршрутів для перевезень було більше.
  • Додатково віцепремʼєр повідомив, що наприкінці березня відкриється додатковий спільний пункт пропуску України з Молдовою, а незабаром і з Румунією.
  • Кубраков також повідомив, що через певний час розпочнуться перші контейнерні перевезення по Дунаю з портів Ізмаїла та Рені. Таким чином, це додатково дозволить Україні розвантажити кордон з Польщею завдяки використанню глибоководних портів.

Автор: Вікторія Кульженко