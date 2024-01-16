Польські перевізники припинили блокаду трьох пунктів пропуску з Україною

Польські перевізники завершили блокаду пунктів пропуску "Краківець-Корчова", "Рава-Руська-Гребенне" та "Ягодин-Дорогуськ". Рух вантажівок відновлено.

Про це повідомила Держприкордонслужба України. Зауважимо, що протести тривали з 6 листопада.

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"Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів у обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Прикордонники спільно з працівниками контрольних служб працюють, аби забезпечити пропуск максимальної кількості вантажівок", — йдеться у повідомленні.

За даними прикордонників, станом на 17:19 на в'їзд в Україну перед цими пунктами пропуску очікують майже 700 вантажівок. Водіїв просять врахувати цю інформацію, плануючи поїздки.

Оновлення. Станом на 20:00 рух вантажівок також відновили через пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

"За інформацією від Прикордонної варти Республіки Польща о 20:00 польські перевізники завершили акцію протесту на кордоні", – повідомили у ДПСУ.

Страйк польських перевізників: головне

6 листопада польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску "Краківець-Корчова", "Ягодин-Дорогуськ" та "Рава-Руська-Гребенне".

Причина страйків – надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 грудня польські фермери припинили блокаду пункту пропуску "Шегині-Медика".

Перед цим у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не відкриють для українських товарів. Заборона на експорт буде безстроковою.

з урядом Польщі. Представник польської партії "Конфедерація" Рафал Меклер, який є одним з організаторів протесту, повідомив, що блокаду відновлять у березні, якщо не вдасться знайти спільне рішення.