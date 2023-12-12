"Рішення уже є": новий прем'єр Польщі Туск зробив заяву щодо блокади кордону з Україною

Польські перевізники уже доволі довгий час блокують кордон із Україною. У Польщі повідомили про те, що рішення цьому уже знайшли.

Новообраний прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував ситуацію на українсько-польському кордоні. Він сказав, що міністри його майбутнього уряду витратили чимало годин, щоб знайти розв'язання цієї проблеми.

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Про інтереси підприємців не дбали

Туск звинуватив своїх попередників у недбалості. Він наголосив, що вони не думали про інтереси польських підприємців та не вживали жодних заходів задля врегулювання ситуації.

Це суть діяльності держави – контролювати кордон і дбати про інтереси підприємців,

– сказав Туск та додав, що його попередники не змогли цього зробити.

Рішення, яке запропонують міністри майбутнього уряду Туска, має враховувати інтереси й польських підприємців, й України, яка во.є із Росією.

Прем'єр повідомив, що таке рішення вже є, але жодних подробиць він не розповів.

Ставлення Туска до блокування кордону з Україною