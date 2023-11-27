Механізми є: чи може ЄС покарати Польщу за блокування кордону

З 6 листопада польські мітингувальники блокують українсько-польський кордон. Ситуація настільки загострилась, що Європейська комісія готова покарати Польщу, якщо найближчим часом проблему там не розв'яжуть.

Політолог Андрій Вінігірський в ефірі 24 Каналу заявив, що механізми для покарання Польщі за блокаду кордону справді є. Однак є також великі сумніви щодо того, чи справді на такий крок підуть у ЄС.

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Чи можуть покарати Польщу за страйки

У Єврокомісії натякають на те, що якщо Польща не розв'яже питання блокування кордону, то Брюссель може розпочати карний процес проти країни.

Покарати можуть: позбавити права голосу, хоч цей механізм не так часто застосовують. Його колись планувати використовувати проти Угорщини, втомившись від постійного шантажу. Однак практика каже про інше,

– наголосив Андрій Вінігірський.

На жаль, часто обираючи між покаранням та отриманням коштів, Брюссель часто йде шляхом використання фінансового ресурсу та йде на поступки шантажу відповідно.

"Щодо інших видів покарання – це питання часу. Це так само як очікування української влади зміни уряду (в Польщі), мовляв, ситуація вирішиться. Вона, може й вирішиться, але ми втратимо час. Час, протягом, якого стагнуватиме наша економіка. Те ж стосується і політики ЄС", – зауважив політолог.

Іншим способом є покарання через обмеження фінансування, який використовують. Однак, знову ж, за прикладом Угорщини можна сказати, що роблять це доволі несистемно. Коли певна конфліктна ситуація доходить до критичної точки та приходить час голосування щодо її вирішення, зазвичай ЄС не ухвалює потрібні рішення.

Андрій Вінігірський про можливі покарання для Польщі через блокування кордону: дивіться відео

"Натяк на покарання – навряд чи лякає, і зрештою, яку політичну еліту: "Право і Справедливість", Дуду чи потенційний уряд пана Туска? Це питання внутрішньополітичних наслідків", – зауважив Вінігірський.

Найімовірніше, що з точки зору української необхідності, Євросоюз радше піде на оперативне розв'язанням проблеми, а не на стратегічне.

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