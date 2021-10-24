Блокування спостерігачів ОБСЄ у Донецьку можуть припинити: "винен" коронавірус

Роботу Спостережної місії ОБСЄ у Донецьку заблокували бойовики, використавши як привід затримання українськими військовими 13 жовтня їхнього посіпаки Андрія Косяка.

Який до того ж виявився громадянином Росії, і, як з'ясувала Служба безпеки України, займався на нашій території розвідувальною діяльністю.

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Окупанти заявили, що припинять блокувати спостерігачів ОБСЄ у Донецьку

Понад тиждень, з 15 жовтня, окупанти блокували роботу ОБСЄ у Донецьку, потім пішли на такий же крок у Горлівці. Вони вимагали звільнити Андрія Косяка, але з українського боку лунало тверде "ні".

І от 23 жовтня у місцевих донецьких телеграм-каналах поширили відео, у якому під готелем Park Inn (саме там сиділи заблоковані спостерігачі ОБСЄ) виступав "мер" Донецька Олексій Кулемзін.

Представник окупаційної адміністрації заявив, що учасники пікету "зробили важливу справу", але треба вже її припинити – і перейти до протестів у соцмережах.

Що цікаво, аргументом для цього "мер" назвав не аби що, а спалах коронавірусу.

для цього "мер" назвав не аби що, а спалах коронавірусу. Мовляв, за долю Косяка окупантам "дуже тривожно", але "ви ж знаєте, яку силу набирає коронавірус".

Лікарні переповнені. Ви тут на свіжому повітрі, дотримуєтесь маскового режиму, але до вас приєднується багато небайдужих громадян, і ризик поширення зростає,

– сказав Кулемзін.

І запропонував "згорнути наметове містечко". Утім, наразі невідомо, чи бойовики послухаються наказу, чи у них якісь свої плани.

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