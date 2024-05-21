Депутати заблокували трибуну Верховної Ради через розбіжності щодо "життєво важливих питань"

Сьогодні у парламенті нардепи зірвали чергове засідання Верховної Ради. Народні обранці не змогли дійти згоди щодо того, за які законопроєкти слід голосувати першочергово.

У Верховній Раді виникла суперечка щодо законопроєктів, які варто розглянути першими на черговому засіданні. Частина депутатів, аби висловити свій протест взялася за блокування трибуни.

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Чому почалася "блокада"

Незадовго до того, як почалося засідання парламенту представниця від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко заявила, що її фракція блокуватиме роботу Верховної Ради, допоки на голосування негайно не будуть винесені "життєво важливі питання". Йдеться про законопроєкт про заборону церкв московського патріархату, а також створення тимчасових слідчих комісій щодо фортифікацій і дронів.

На сьогодні ж розгляд цих питань на порядку денному не був передбачений. Геращенко заявила, що монобільшість у Верховній Раді не вперше блокує винесення на голосування законопроєкту ро УПЦ МП та створення ТСК щодо дронів і фортифікацій.

Депутатів обурило, що на порядку денному, натомість, стоять законопроєкти про хміль та експропріацію земель.

Згодом стало відомо, що народні обранці від двох фракцій таки дотрималися свого слова і заблокували роботу парламенту.

Депутат Ярослав Железняк повідомив, що спершу в засіданні Ради оголосили перерву, а потім його й зовсім довелося згорнути через блокаду трибуни. За словами Железняка, депутати встигли проголосувати лише за два законопроєкти.

"Європейська солідарність" заблокувала трибуну парламенту: дивіться відео

Нагадаємо, що 19 жовтня 2023 року Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт про заборону УПЦ МП. За проголосували 267 нардепів. Йдеться про законопроєкт під номером 8371 щодо заборони релігійних організацій, пов'язаних із Росією.