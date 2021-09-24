Блокують закон про олігархів: у Раді зареєстрували 10 постанов про скасування голосування

У Верховній Раді зареєстрували 10 законопроєктів про скасування рішення щодо схвалення закону про олігархів. Проєкти подали депутати з фракції "Європейська Солідарність".

Як у "ЄС" пояснюють блокування закону

Голосування за законопроєкт №5599 "відбулося із грубими порушеннями вимог регламенту Верховної Ради". Про це у пояснювальній записці до свого документа заявив Олег Синютка.

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Так, регламент передбачає, що депутату, який вніс пропозицію чи поправку, надається слово для обґрунтування та роз'яснення. Синютка зазначив, що під час обговорення законопроєкту члени "Європейської Солідарності" неодноразово наполягали на обґрунтуванні та роз'ясненні внесених пропозицій.

Однак супереч вимогам регламенту голова проігнорував ці пропозиції і поставив на голосування в другому читанні та в цілому проєкт закону №5599. Так він порушив норми регламенту,

– мовиться у пояснювальній записці.

Синютка наголосив, що законопроєкт не можна вважати схваленим. Тому він, мовляв, підлягає скасуванню.

Рада схвалила законопроєкт про олігархів: головне

Документ про деолігархізацію схвалили 23 вересня. За нього проголосували 279 народних обранців.

Законопроєкт створений для того, щоб перетворити олігархів у бізнесменів та обмежити їхній вплив на економіку України.

Згідно з законом, в Україні створять реєстр олігархів. Аби до нього потрапити, слід відповідати трьом з чотирьох критеріїв.

Поки народні депутати не розглянуть проєкти про скасування законопроєкту, голова Верховної Ради не може віддати документ на підпис президенту. Тому такими постановами закон фактично блокують.