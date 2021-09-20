Бо "засудили окупацію": Путін продовжив санкції проти Заходу

Володимир Путін продовжив на цілий 2022 рік економічні санкції для Заходу. Мовиться про поставлення продукції з країн, які ввели або підтримали обмеження проти Росії.

Відповідний указ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації. У документі зазначено, що санкції продовжують з 1 січня до 31 грудня 2022 року.

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Кремлівські санкції ще з 2014 року

Контрсанкції від країни-агресорки стали відповіддю на обмеження країн Заходу щодо Росії. Закордонні санкції почались після окупації Криму Росією. Кремль почав вводити ембарго для різних країн поступово:

з 2014 року – щодо країн Євросоюзу, США, Австралії, Канади й Норвегії;

з 2015 року – щодо Ісландії, Ліхтенштейну, Албанії та Чорногорії;

з 2016 року – щодо України;

з 2020 року – щодо Великої Британії.

Ембарго – торговельно-економічні обмеження. Накладення державою заборони на імпорт та експорт золота, іноземної валюти, зброї та окремих товарів.

Крім того, у Росії запроваджено правила, згідно з якими транзит продукції із санкційних країн можливий за кілька умов. Лише під час використання пломб ГЛОНАСС, а також облікових талонів у водіїв.

Ввезення товарів забороняли щороку

Спочатку обмеження вводили на 1 рік. У 2015 році їх продовжили до серпня 2016 року, у червні 2016 року до кінця 2017 року, а потім продовження стало щорічним.

У список заборонених для ввезення в Росію товарів потрапили:

м'ясо;

риба;

овочі;

фрукти;

горіхи;

молочні продукти.

З жовтня 2017 року ще додались живі свині, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти та тваринне масло й жир.

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