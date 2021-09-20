Бо "засудили окупацію": Путін продовжив санкції проти Заходу
Володимир Путін продовжив на цілий 2022 рік економічні санкції для Заходу. Мовиться про поставлення продукції з країн, які ввели або підтримали обмеження проти Росії.
Відповідний указ опублікували на офіційному інтернет-порталі правової інформації. У документі зазначено, що санкції продовжують з 1 січня до 31 грудня 2022 року.
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Кремлівські санкції ще з 2014 року
Контрсанкції від країни-агресорки стали відповіддю на обмеження країн Заходу щодо Росії. Закордонні санкції почались після окупації Криму Росією. Кремль почав вводити ембарго для різних країн поступово:
- з 2014 року – щодо країн Євросоюзу, США, Австралії, Канади й Норвегії;
- з 2015 року – щодо Ісландії, Ліхтенштейну, Албанії та Чорногорії;
- з 2016 року – щодо України;
- з 2020 року – щодо Великої Британії.
Крім того, у Росії запроваджено правила, згідно з якими транзит продукції із санкційних країн можливий за кілька умов. Лише під час використання пломб ГЛОНАСС, а також облікових талонів у водіїв.
Ввезення товарів забороняли щороку
Спочатку обмеження вводили на 1 рік. У 2015 році їх продовжили до серпня 2016 року, у червні 2016 року до кінця 2017 року, а потім продовження стало щорічним.
У список заборонених для ввезення в Росію товарів потрапили:
- м'ясо;
- риба;
- овочі;
- фрукти;
- горіхи;
- молочні продукти.
З жовтня 2017 року ще додались живі свині, за винятком чистопородних племінних тварин, а також субпродукти та тваринне масло й жир.
Санкції ЄС проти Росії: найголовніше
- Євросоюз запровадив санкції у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розпочала війну на Донбасі.
- Обмеження стосуються фінансового, енергетичного та оборонного секторів Росії, а також сфери товарів подвійного призначення.
- ЄС систематично продовжує санкції проти країни-агресорки. Це відбувається кожних пів року.
- Наразі санкції проти російської економіки діють до 31 січня 2022 року. Обмеження через окупацію Криму та Севастополя – до 23 червня 2022 року.