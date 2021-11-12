Boeing визнав відповідальність за авіакатастрофу в Ефіопії, у якій загинули 157 людей

Відома авіакомпанія Boeing взяла на себе відповідальність за падіння літака в Ефіопії у березні 2019 року. Моторошна авіакатастрофа сталася під Аддіс-Абебою та забрала життя 157 осіб.

Згідно з умовами судової угоди, Boeing визнає відповідальність за авіакатастрофу і бере на себе компенсацію збитків сім'ям жертв. До слова точна сума компенсацій ще невідома.

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У компанії заявили, що прагнуть, аби всі сім'ї, які втратили близьких в авіакатастрофі отримали повну і справедливу компенсацію.

Беручи на себе відповідальність, угода Boeing з сім'ями дозволяє сторонам зосередити свої зусилля на визначенні відповідної компенсації для кожної сім'ї,

– мовиться у заяві.

Що відомо про авіакатастрофу

Літак Boeing 737 MAX 8 ефіопських авіаліній, що летів з Аддіс-Абеби до столиці Кенії, зазнав аварії у березні 2019 року. Усі 149 пасажирів та 8 членів екіпажу загинули. Серед загиблих – представники 35 країн.

Як повідомили в авіакомпанії, після зльоту пілот повітряного судна повідомив про якісь труднощі і запросив дозволи повернутися до Аддіс-Абеби.

Видимість у районі аеропорту була гарною, проте дані сайту Flightradar24 вказують на те, що "набір висоти після зльоту був нерівномірним".

Літак не зміг долетіти до аеропорту та впав неподалік. На місці одразу ж спалахнула сильна пожежа.

В чому причина аварії

У 2019 році Комісія з розслідування авіакатастрофи Boeing в Ефіопії оголосила, що на літаку, що зазнав аварії, було дефектне бортове програмне забезпечення. Пілоти не могли впоратися з автоматичною системою, що запобігає задирання носа літака і як результат – втрату тяги та зрив у штопор. Ця система вперше з'явилася саме у лінійці 737 Max.