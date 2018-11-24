Богатирі. Стронгмен-шоу: Хто виборов звання найсильнішої людини України
У свіжому випуску програми "Богатирі. Стронгмен-шоу" за 24.11 – у Рівному відбулися головні змагання стронгменівського року – турнір "Найсильніша людина України". Десятка найкращих богатирів зі всієї України протягом року набирали необхідні бали.
Першою вправою була богатирська естафета, яка складається із трьох етапів: два мішки по 100 кілограмів треба закласти на 140 сантиметрові тумби, а потім протягнути санчата, на яких навантажено 250 кілограмів 20 метрів. Обмеження у часі складає 90 секунд.
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Львів'янин Юрій Огоновський та киянин Павло Гайша виконують вправу першими.
Павло Гайша та Юрій Огоновський
Перше місце посів Павло Кордіяка з результатом 48,25 секунди.
Рейтинг після першої естафети
Друга вправа "Супер-йок" – коромисла вагою 415 кілограмів, які треба пронести 20 метрів якомога швидше.
Павло Кордіяка та Андрій Бурштин виконують другу вправу
Найкраще вправу "Супер-йок" виконав Олексій Новіков, проте перше місце наразі займає Павло Кордіяка.
Рейтинг після вправи "Супер-йок"
Надважка третя вправа "Овер-хед" складається із шести етапів. Учасникам необхідно почергогво підняти і зафіксувати над головою шість тяжких снарядів всього за 90 секунд.
Львів'янин Роман Грицеляк розпочинає виступ, наразі він займає десяту позицію у рейтингу.
Роман Грицеляк виконує третю вправу
У цій вправі найшвидшим виявився Олексій Новіков, це друга вправа поспіль, яку він виконав з найкращим результатом.
Рейтинг після вправи "Овер-хед"
А вже втретє титул найсильнішої людини України виборов Олексій Новіков.
Хто став кращим в інших вправах – дивіться у програмі.