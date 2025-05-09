Війна забрала життя ще одного журналіста: на фронті загинув Богдан Лисенко

Росія продовжує вбивати українців. Захищаючи Україну, на війні загинув журналіст Богдан Лисенко.

Чоловік був офіцером Збройних сил України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут масової інформації.

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Що відомо про Богдана Лисенка

Богдан Лисенко загинув на Запорізькому напрямку. Цю звістку повідомив його син Антон Лисенко у своїх соцмережах.

13 квітня мій батько потрапив під ворожий обстріл. Увесь цей час ми сподівалися на краще. Однак невблаганна доля вирішила інакше, і він захищатиме нас уже на небі,

– написав син загиблого.

Журналіст Богдан Лисенко народився 24 березня 1966 року у Житомирі. Він відомий читачам під творчим псевдонімом Bogdan Lu. У рамках своєї журналістської діяльності публікувався у таких всеукраїнських та регіональних медіа, як "Факти", "КП в Україні", "Субота" та "Ехо".

Загиблий воїн пройшов Революцію гідності, а коли в Криму з’явилися "зелені чоловічки", він одразу поїхав туди та підготував репортаж.

Після цього Богдан працював журналістом у Донецькій області. У 2014 році він потрапив у полон, але завдяки зусиллям волонтерів за три доби його вдалося визволити. Згодом ці три дні в полоні він описав у своєму матеріалі.

Журналіст провів на службі вісім років. Після того як підписав контракт зі Збройними силами України, він став снайпером-розвідником, а офіцерське звання отримав вже після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На своїй останній посаді Богдан виконував обов'язки заступника командира роти.

Військовий став 106-м медійником, який загинув внаслідок повномасштабної російської агресії проти України.

До слова, раніше на фронті загинув військовий та колишній працівник ТРК "Люкс" Василь Довбуш. До того, як стати на захист країни, він займався монтажем та відеодизайном на 24 Каналі. Український воїн поліг 6 травня 2025 року під час виконання бойового завдання.