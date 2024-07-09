Втік з України з фальшивим паспортом: Боголюбову повідомили про підозру

Колишньому співвласнику "ПриватБанку" та соратнику олігарха Ігоря Коломойського Геннадію Боголюбову повідомили про підозру. Він незаконно перетнув кордон, скориставшись фальшивим паспортом.

Інформацію про те, що Боголюбов втік з України, раніше поширювали у ЗМІ. Наразі це підтвердили в ДБР.

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Боголюбову повідомили про підозру

Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому співвласнику "ПриватБанку" Геннадію Боголюбову та прикордоннику, який сприяв йому у незаконному перетині кордону. Окрім того, начальника однієї з груп інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби "Ягодин" вже затримали правоохоронці.

В рамках слідства вдалося встановити, що Боголюбов втік з України 24 червня 2024 року. Олігарх перетинав кордон зі своїм близьким родичем потягом "Київ – Хелм". Однак у базі даних України немає даних про те, що Боголюбов законно перетинав кордон. Натомість вдалося з'ясувати, що соратник Коломойського виїхав з країни по недійсному паспорту громадянина України, який фізично перебуває в Україні та нікуди не виїжджав.

Також слідству вдалося підтвердити, що прикордонник сам передав підлеглій документи пасажирів, та запевнив, що перевіряв купе, де були Боголюбов та його родич.

На кордоні з Польщею Боголюбов пред'явив вже свій чинний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Наразі олігарху та прикордоннику повідомлено про підозри в незаконному переправленні осіб через державний кордон, а Боголюбову – ще й у незаконному заволодінні паспортом.

Зловмисникам загрожує до 7 років позбавлення волі. Затриманого прикордонника вже відправили під варту з альтернативою внесення застави у 25 мільйонів гривень.