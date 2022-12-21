Голова СБУ допускає обмін Богуслаєва на військових

Колишнього президента промислового гіганта "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва можуть обміняти на українських військових, які перебувають у російському полоні. Однак спершу бізнесмен повинен дати всі покази.

З огляду на вік запобіжний захід для Богуслаєва може стати для нього "довічним ув'язненням". Про це в інтерв'ю заявив глава СБУ Василь Малюк.

До теми Богуслаєв зустріне Новий рік у СІЗО: суд продовжив арешт експрезиденту "Мотор Січі"

Це такий фігурант цікавий. Йому 84 роки. Думаю, що тримання під вартою, як запобіжний захід, може стати "довічним ув'язненням". Я не хочу нічого сказати, але на все Божа воля. Але я до того, що він, певно, дасть усі покази й стане якісним обмінним фондом,

– сказав Малюк.

Отож Богуслаєв може повторити долю кума Путіна Віктора Медведчука і зробити хоч якесь добре діло – повернути додому наших героїв.

Чому Богуслаєва затримали

Президента "Мотор-Січі" підозрюють у державній зраді та колабораційній діяльності. За даними слідства, він продавав українську продукцію росіянам. З якої ті виготовляли і ремонтували ударні вертольоти, які потім залучили до вторгнення в Україну.

Ба більше, з'ясувалося, що у Богуслаєва є російське громадянство, індивідуальний податковий номер платника податків у Росії і нерухомість у Москві. При цьому сам бізнесмен всі звинувачення заперечує. Наразі він перебуває під вартою до 11 лютого.