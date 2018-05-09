Боксерська Ліга Чемпіонів: хто буде брати участь у новому сезоні
У другому сезоні боксерської Ліги Чемпіонів або ж Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series, WBSS) приймуть участь одразу 24 боксерів. Вони представлятимуть три вагові категорії.
Про це заявив організатор змагань Калле Зауерлянд під час прес-конференції.
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За його словами, у WBSS будуть бої у найлегшому дивізіону (до 53,5 кг). Щодо решти двох вагових категорій, то інформацію про них організатори пообіцяли оприлюднити згодом.
При цьому ESPN опублікував імена перших боксерів, які візьмуть участь у змаганнях. У напівсередній вазі це:
29-річний чемпіон WBC Ріджис Прогрейс (21-0, 18 КО) з США;
26-річний Ентоні Йігіт (21-0-1, 7 КО) зі Швеції.
28-річний чемпіон WBA Кирило Реліх (22-2, 19 КО) з Білорусі;
25-річний Іван Баранчик (18-0, 11 КО) з Білорусі;
38-річний екс-чемпіон Едуард Трояновський (27-1, 24 КО) з РФ;
При цьому визначені і перші пари чвертьфіналістів. Так, на ринг вийдуть Реліх та Трояновський, а також Баранчик битиметься з Йігітом за вакантний пояс IBF.
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Щодо легкої ваги, то тут відомо лише про трьох боксерів:
30-річний чемпіон WBO Золані Тете (27-3, 21 КО) з ПАР;
26-річний чемпіон WBA Райан Барнетт (19-0, 9 КО) з Північної Ірландії;
24-річний чемпіон IBF Еммануель Родрігес (18-0, 12 КО) з Пуерто-Ріко.
Щодо третьої вагової категорії – то поки невідомо яка це буде і хто буде її представляти. Також поки невідомо дати проведення поєдинків, та міста, які їх приймуть.
Нагадаємо, фінальний бій WBSS між українським чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBC та WBO Олександром Усиком і російським володарем поясів IBF та WBA Муратом Гассієвим перенесли на невизначений час і місце. Причиною перенесення поєдинку стала травма ліктя українця.