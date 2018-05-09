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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Боксерська Ліга Чемпіонів: хто буде брати участь у новому сезоні

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Головні призи Всесвітньої боксерської суперсерії
Головні призи Всесвітньої боксерської суперсерії / Фото із соцмереж

У другому сезоні боксерської Ліги Чемпіонів або ж Всесвітньої боксерської суперсерії (World Boxing Super Series, WBSS) приймуть участь одразу 24 боксерів. Вони представлятимуть три вагові категорії.

Про це заявив організатор змагань Калле Зауерлянд під час прес-конференції.

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За його словами, у WBSS будуть бої у найлегшому дивізіону (до 53,5 кг). Щодо решти двох вагових категорій, то інформацію про них організатори пообіцяли оприлюднити згодом.

При цьому ESPN опублікував імена перших боксерів, які візьмуть участь у змаганнях. У напівсередній вазі це:

29-річний чемпіон WBC Ріджис Прогрейс (21-0, 18 КО) з США;
26-річний Ентоні Йігіт (21-0-1, 7 КО) зі Швеції.
28-річний чемпіон WBA Кирило Реліх (22-2, 19 КО) з Білорусі;
25-річний Іван Баранчик (18-0, 11 КО) з Білорусі;
38-річний екс-чемпіон Едуард Трояновський (27-1, 24 КО) з РФ;

При цьому визначені і перші пари чвертьфіналістів. Так, на ринг вийдуть Реліх та Трояновський, а також Баранчик битиметься з Йігітом за вакантний пояс IBF.

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Щодо легкої ваги, то тут відомо лише про трьох боксерів:

30-річний чемпіон WBO Золані Тете (27-3, 21 КО) з ПАР;
26-річний чемпіон WBA Райан Барнетт (19-0, 9 КО) з Північної Ірландії;
24-річний чемпіон IBF Еммануель Родрігес (18-0, 12 КО) з Пуерто-Ріко.

Щодо третьої вагової категорії – то поки невідомо яка це буде і хто буде її представляти. Також поки невідомо дати проведення поєдинків, та міста, які їх приймуть.

Нагадаємо, фінальний бій WBSS між українським чемпіоном світу в першій важкій вазі за версіями WBC та WBO Олександром Усиком і російським володарем поясів IBF та WBA Муратом Гассієвим перенесли на невизначений час і місце. Причиною перенесення поєдинку стала травма ліктя українця.

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Теги: Новини спорту Бокс
Джерело: 24 Канал
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