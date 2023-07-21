Після довгих дебатів Болгарія надасть Україні озброєння: що отримають ЗСУ

Парламент Болгарії 21 липня підтримав постачання Україні великої партії бронетранспортерів зі складів МВС. Рішення не було швидким, все ж після тривалих дебатів було вирішено передати 100 БТР.

За відповідне рішення проголосували 142 депутати. Зауважимо, що техніку передадуть зі складів болгарського МВС.

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Також є пропозиція про проведення навчань українських військових на бронетранспортерах у Болгарії.

Журналісти зазначають, що рішення про додаткове надання військово-технічної допомоги Україні було ухвалено після "довгих та запеклих дебатів".

БТР передадуть зі складів МВС

Депутат Івайло Мірчев зауважив, що бронетехніку буде передано не зі складів армії, а зі складів МВС. Висновки Міноборони та МВС свідчать, що ця зброя не потрібна Болгарії, і якщо вона буде надана Україні, то армія від цього не постраждає.

Ініціатива про передачу ЗСУ 100 БТР була внесена до парламенту Болгарії 13 липня.

Йдеться про бронетехніку переважно зі складів МВС, яка вироблялася у 1960-х та 1970-х роках і була зарахована до внутрішніх військ (зараз це жандармерія) у 1980-х.

Зазначають, що ця техніка ніколи не використовувалася, а деякі з цих БТР є технічно несправними.

За словами депутата, надаючи Україні ці БТР, Болгарія могла б розраховувати на компенсацію з боку США, що дозволило б покращити обороноздатність болгарської армії.

Що відомо про допомогу Болгарії Україні

3 листопада минулого року болгарські депутати вирішили передати зброю в Україну та посилити власну обороноздатність.

9 грудня парламент Болгарії затвердив перший із початку повномасштабної війни пакет військової допомоги Україні.

26 червня 2023 року уряд Болгарії затвердив уже другий пакет військової допомоги для ЗСУ.

, за даними Euractiv, Болгарія за рік через посередників відправила Україні озброєння на 1 мільярд доларів. Також західні ЗМІ писали, що Болгарія відновила виробництво снарядів радянського зразка для України.