Багато європейських країн підтримують надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Зокрема, Болгарія проголосує "за" на наступному засіданні Європейської ради.

Про це розповів президент Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з прем'єром Болгарії Кирилом Петковим, повідомляє 24 канал. Глава держави зауважив, що дуже вдячний за таку позицію.

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Болгарія підтримає надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС

За словами Зеленського, під час зустрічі з Петковим окрему увагу приділили руху до членства України в ЄС. Він вдячний прем'єру Болгарії за чітку і послідовну підтримку європейського майбутнього України.

У лютому на нашій зустрічі в Мюнхені ми підписали спільну декларацію про європейську перспективу України. Сьогодні ж я отримав запевнення, що Болгарія підтримує рішення про надання Україні статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу на наступному засіданні Європейської ради,

– зазначив глава держави.

Зеленський підсумував, що він дуже радий, що партнери визнають те, що Україна заслуговує на пришвидшену процедуру вступу до ЄС.

Візит прем'єра Болгарії в Україну: головне

Петков прибув в Україну 28 квітня. Напередодні він зазначив, що одна справа писати у соцмережах, й зовсім інша – проїхати через військову територію та дістатися до української столиці, аби показати, що Болгарія – на боці України.

Зеленський зустрів болгарського прем'єра у столиці. Президент зазначив, що його візит – важливий прояв солідарності з Україною та народом.

Петков також відвідав зруйновані російськими окупантами Бородянку, Бучу та Ірпінь.

Дивіться спільний брифінг Петкова та Зеленського:

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