Болгарія, Північна Македонія та Чорногорія закрили повітряний простір для літака Лаврова, – ЗМІ

Міністр закордонних справ Росії Лавров мав летіти в Белград. Однак ЗМІ пишуть, що Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія закрили авіапростір для його літака.

Перед цим президент Сербії Александр Вучич публічно заявив, що справа із візитом Лаврова до Белграда ускладнилася.

Читайте також Лавров несподівано публічно прокоментував чутки про "хворого Путіна"

Прем'єр-міністерка Ана Брнабіч теж говорила про труднощі із приїздом росіянина. Вона додала, що логістикою його поїздки займається президент Сербії.

Для чого Лавров летить у Сербію

У російському МЗС повідомили, що Лавров перебуватиме в Белграді 6 і 7 червня. Він має зустрітись з президентом Сербії Вучичем, міністром закордонних справ Ніколою Селаковичем, спікером парламенту Івіцей Дачичем і Патріархом СПЦ Порфірієм. Також Лавров має зустрітись із послом Росії.

Мету візиту не оголошували.

Які у Сербії стосунки з Росією

Сербія заявляє, що не змінює курс на вступ до Євросоюзу. Попри це, президент каже, що хоче зберігати "дружні стосунки" з Росією. У квітня Путін дзвонив до Вучича, аби привітати його з перемогою на виборах. До речі, тоді вони говорили і про війну, яку Росія почала проти України.

Однак 21 травня Сербія несподівано долучилася до санкцій ЄС проти Білорусі за війну. При цьому на Росію держава так і не наклала санкцій. Єдине – у березні Сербія стала однією з країн, які підтримали продовження терміну дії санкції проти президента-втікача Віктора Януковича.

30 травня Вучич знову говорив з Путіним телефоном. Цього разу президент Сербії домовився з главою держави-агресорки про газ за вигідною ціною. Угоду збираються підписати на 3 роки. За словами Вучича, ціни будуть у 10 – 12 разів менші, ніж в Європі.

До слова, через санкції ЄС Сербія залишиться без російської нафти. Країна втратить можливість постачати нафту через Адріатичний нафтопровід.

Дивіться також – Лавров назвав нове завдання росіян у війні: