Болгарія приховано відправила в Україну зброї на мільярди доларів, – Euractiv

Болгарія відправила в Україну зброї на мільярди доларів. Допомогу передали через інші країни за останні два роки.

Водночас не було жодної прямої угоди між Україною та Болгарією. До речі, Болгарія також відновлює виробництво 122-міліметрових снарядів для ЗСУ.

До речі Самим бракує: Болгарія не надаватиме Україні боєприпаси

Що відомо про передачу Болгарією зброї в Україну

З початку повномасштабної війни Україна не укладала прямих угод з болгарськими компаніями. Однак лише за минулий рік Болгарія відправила ЗСУ озброєння на суму щонайменше 1 мільярд доларів.

Так, за два роки Болгарія поставила Україні через країни-посередники, зокрема через США, Велику Британію та Польщу.

За словами колишнього виконувача обов'язків міністра оборони Велізара Шаламанова, болгарські компанії не продають зброю і боєприпаси безпосередньо українським компаніям, оскільки існує практика, коли це відбувається через іноземні програми.

Існує програма з хорошим фінансуванням у Великої Британії, США і Польщі. Через цю програму купується озброєння, необхідне для України, тобто гроші не українські, а британські, американські, польські чи європейські. Тому воно купується через інші компанії. Крім того, важлива логістика, а вона в основному організована через Польщу і є відповідальністю тих компаній, які купують на болгарському ринку,

– зазначив Шаламанов.

Як Болгарія таємно передавала Україні зброю

Раніше повідомлялося, що зброю, боєприпаси й інше озброєння Україні передавали через треті країни. Відомо, що колосальну кількість техніки наша держава отримала від Болгарії у період з квітня по серпень 2022 року.

Таким чином, вдалося покрити третину потреб нашого війська у боєприпасах. Також держава допомогла забезпечити до 40% танків й автомобілів. Крім того, передавали нам і дизельне пальне.