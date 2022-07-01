Попри російські погрози: Болгарія таки відкликає 70 російських дипломатів

Болгарія остаточно ухвалила рішення про вислання з країни російських дипломатів. Як пояснив болгарський прем'єр-міністр Кирило Петков, ці дипломати займалися "незвичайною діяльністю".

Болгарські спецслужби визначили російських дипломатів як людей, які працювали проти інтересів нашої країни.

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"Я хотів би привітати болгарські служби та Міністерство закордонних справ з тим, що вони виконали свою роботу. Я хочу сказати всім іноземним країнам, не тільки російській, що кожен, хто працює проти інтересів нашої країни, у Болгарії є служби, які працюють на її інтереси, і їх викличуть і відправлять в країну", – наголосив Петков.

Прем'єр додав, що "це аж ніяк не агресія проти російського народу – просто коли іноземні уряди намагаються втрутитися у внутрішні справи Болгарії, у нас є чіткі інститути, які будуть протидіяти".

Росіяни працювали під прикриттям

За словами Петкова, чимало з висланих дипломатів РФ працювали "безпосередньо на іноземні служби, і їхня дипломатична роль була під прикриттям".

У неділю (3 липня – 24 канал) ми очікуємо, що в Москву повернеться повний літак на 70 місць,

– додав глава уряду Болгарії.

Що цьому передувало

Перед цим заступниця очільника МЗС Болгарії Ірена Димитрова викликала у міністерство на нараду свою російську колегу Елеонору Митрофанову. Вона повідомила, що Болгарія вирішила скоротити кількість співробітників російських представництв до меж, які не перевищують чисельність представництва Болгарії у Росії.

Митрофанова отримала перелік імен 70 співробітників, які мають покинути країну до опівночі 3 липня 2022 року.

Реакція Кремля не забарилася

Москва вже у звичній для себе манері почала погрожувати Болгарії розривом дипломатичних відносин. За словами дипломатки, розриву відносин можна уникнути, якщо влада Болгарії погодиться залишити в країні всіх російських дипломатів.

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