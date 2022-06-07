Болгарія вимушена балансувати, – Коваленко пояснив заяви про ненадання зброї для України

У Болгарії заявили, що не постачатимуть Україні озброєння для захисту від Росії. Зокрема, наша сторона просила надати зброю та техніку радянських часів, однак ті відповіли, що допомагатимуть чимось іншим.

Водночас деяку зброю Болгарія все ж передала нашій державі. Про це 24 каналу повідомив військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко.

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Болгарія має те, чим може допомогти

За його словами, насправді Болгарія таки має те, що може передавати Україні, аби допомогти протистояти загарбнику. Він наголосив, що першу чергу це стосується артилерії.

Також Коваленко додав, що є факти постачання Україні Болгарією боєприпасів. Тобто не можна говорити про те, що вони повністю відмовились від надання нам будь-якого озброєння, однак все ж є певні перепони.

Перепони постачання зброї

Як зауважив Коваленко, не слід забувати, що Болгарія – це країна, у якій дуже велике проросійське лобі в політичному середовищі та й загалом у суспільстві. Тобто у багатьох людей в цій державі проросійські погляди.

Саме тому Болгарія вимушена балансувати між поглядами як внутрішнього суспільства, так і зовнішнього впливу партнерів. Наприклад, Сполучених Штатів Америки та інших країн-членів Північноатлантичного Альянсу,

– пояснив він.

Важливий транзитний вузол

Крім того, Коваленко наголосив, що Болгарія дуже допомагає Україні в логістичних питаннях. Зокрема вона є вигідним транзитним вузлом – як сухопутним, так і повітряним.

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"Болгарія не закриває свій повітряний простір для літаків, які, до прикладу, везуть військову допомогу для української держави, як це роблять деякі наші сусідні країни", – зауважив Коваленко.

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