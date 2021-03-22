Болгарія висилає російських дипломатів через шпигунський скандал

Міністерство закордонних справ Болгарії 22 березня оголосило 2 російських дипломатів персонами нон грата. Їх звинуватили у шпигунстві на користь Росії.
Джерело:bTV
Російським дипломатам дали 72 години на те, аби вони покинули країну. Відповідну ноту передали заступнику глави посольства в Росії.
До теми Російські шпигуни у Болгарії: суд залишив підозрюваних під вартою
Болгарське МЗС схвалило рішення щодо дипломатів через лист від прокуратури. Так, правоохоронці встановили, що росіяни вели розвідувальну діяльність, несумісну з дипломатичним статусом.Зверніть увагу! За останні пів року з Болгарії вислали вже 8 російських дипломатів. Їх також звинувачували у шпигунстві.
Реакція Росії
У Росії всі звинувачення традиційно відкидають. Ба більше, у посольстві заявили, що це "черговий безпідставний демарш болгарської влади".
Це не сприятиме подальшому розвитку конструктивного російсько-болгарського діалогу. Росія зберігає за собою право на застосування заходів у відповідь,
– наголосили у відомстві.
Головне про скандал з російськими шпигунами у Болгарії
- 19 березня у Софії затримали 6 людей за підозрою у шпигунстві на користь Москви.
- Серед них є дружина одного з військових. Вона має і білоруське, і російське громадянство.
- 2 болгарських військових передавали таємні дані Росії, через зв'язки у російському посольстві.
- Фігуранти справи вербували людей, які мали доступ до державної таємниці Болгарії та НАТО. Один з них вже зізнався у злочині і його відпустили під заставу.
- Прем'єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що шпигування Росії виходить за межі поняття "дружба".