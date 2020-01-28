Болгарія замінить російський газ на азербайджанський та американський

До кінця 2020 року у Болгарії планують замінити половину всього газу, який країна отримує з Росії. Натомість купуватимуть газ з Азербайджану та американський скраплений газ.

Про наміри влади Болгарії змінити постачальника газу повідомила міністерка енергетики країни Теменужка Петрова.

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Азербайджанський газ Болгарія планує отримувати трубопроводом TANAP, який запустили наприкінці листопада 2019 року. Також у планах Болгарії збільшення купівлі американського СПГ. Він постачається до країни з терміналу, розташованого у Греції.

Наразі країна споживає 3 мільярди кубометрів газу на рік. Майже весь газ Болгарії постачає Росія. Раніше він надходив з України. Однак запуск Турецького потоку на початку 2020 року унеможливило це.

Що таке TANAP? Газопровід з Азербайджану через Туреччину до Європи. Діє з червня 2018 року. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз. Планована потужність газогону в початковій стадії становить 16 мільярдів кубометрів природного газу на рік з подальшим збільшенням до 23 мільярдів на 2023 рік.

Напередодні стадо відомо, що Газпром поставив "Турецьким потоком" перший мільярд кубометрів газу в обхід України.

Що відомо про пошук країнами Європи альтернатив газу з Росії

У грудні 2019 року Естонія та Фінляндія з'єднали свої газотранспортні системи газогоном Balticconnector. Він допоможе країнам інтегруватися в газовий ринок ЄС та зменшити залежність від Росії.

Ізраїль, Кіпр і Греція підписали історичну угоду про газопровід. EastMed. Очікується, що трубопровід задовільнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі.

А Польща надіслала російському "Газпрому" офіційне повідомлення про те, що не продовжуватиме контракт на купівлю газу після 2022 року.

Основне про "Турецький потік"