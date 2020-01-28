Болгарія замінить російський газ на азербайджанський та американський
До кінця 2020 року у Болгарії планують замінити половину всього газу, який країна отримує з Росії. Натомість купуватимуть газ з Азербайджану та американський скраплений газ.
Про наміри влади Болгарії змінити постачальника газу повідомила міністерка енергетики країни Теменужка Петрова.
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Азербайджанський газ Болгарія планує отримувати трубопроводом TANAP, який запустили наприкінці листопада 2019 року. Також у планах Болгарії збільшення купівлі американського СПГ. Він постачається до країни з терміналу, розташованого у Греції.
Наразі країна споживає 3 мільярди кубометрів газу на рік. Майже весь газ Болгарії постачає Росія. Раніше він надходив з України. Однак запуск Турецького потоку на початку 2020 року унеможливило це.
Що таке TANAP? Газопровід з Азербайджану через Туреччину до Європи. Діє з червня 2018 року. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз. Планована потужність газогону в початковій стадії становить 16 мільярдів кубометрів природного газу на рік з подальшим збільшенням до 23 мільярдів на 2023 рік.
Напередодні стадо відомо, що Газпром поставив "Турецьким потоком" перший мільярд кубометрів газу в обхід України.
Що відомо про пошук країнами Європи альтернатив газу з Росії
- У грудні 2019 року Естонія та Фінляндія з'єднали свої газотранспортні системи газогоном Balticconnector. Він допоможе країнам інтегруватися в газовий ринок ЄС та зменшити залежність від Росії.
- Ізраїль, Кіпр і Греція підписали історичну угоду про газопровід. EastMed. Очікується, що трубопровід задовільнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі.
- А Польща надіслала російському "Газпрому" офіційне повідомлення про те, що не продовжуватиме контракт на купівлю газу після 2022 року.
Основне про "Турецький потік"
- З початку 2020 року Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України через "Турецький потік". Цей газопровід проклали по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини.
- Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну.
- Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію. З 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція.
- 8 січня президенти Росії й Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу.