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      Болгарія замінить російський газ на азербайджанський та американський

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      Болгарія розглядає альтернативу російському газу / dt.ua

      До кінця 2020 року у Болгарії планують замінити половину всього газу, який країна отримує з Росії. Натомість купуватимуть газ з Азербайджану та американський скраплений газ.

      Про наміри влади Болгарії змінити постачальника газу повідомила міністерка енергетики країни Теменужка Петрова.

      Зверніть увагу: Ціна на газ залежатиме від вартості газу на нідерландській біржі: що це означає

      Азербайджанський газ Болгарія планує отримувати трубопроводом TANAP, який запустили наприкінці листопада 2019 року. Також у планах Болгарії збільшення купівлі американського СПГ. Він постачається до країни з терміналу, розташованого у Греції.

      Наразі країна споживає 3 мільярди кубометрів газу на рік. Майже весь газ Болгарії постачає Росія. Раніше він надходив з України. Однак запуск Турецького потоку на початку 2020 року унеможливило це.

      Що таке TANAP? Газопровід з Азербайджану через Туреччину до Європи. Діє з червня 2018 року. Призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз. Планована потужність газогону в початковій стадії становить 16 мільярдів кубометрів природного газу на рік з подальшим збільшенням до 23 мільярдів на 2023 рік.

      Напередодні стадо відомо, що Газпром поставив "Турецьким потоком" перший мільярд кубометрів газу в обхід України.

      Що відомо про пошук країнами Європи альтернатив газу з Росії

      • У грудні 2019 року Естонія та Фінляндія з'єднали свої газотранспортні системи газогоном Balticconnector. Він допоможе країнам інтегруватися в газовий ринок ЄС та зменшити залежність від Росії.
      • Ізраїль, Кіпр і Греція підписали історичну угоду про газопровід. EastMed. Очікується, що трубопровід задовільнить приблизно 10% потреб Європи в природному газі.
      • А Польща надіслала російському "Газпрому" офіційне повідомлення про те, що не продовжуватиме контракт на купівлю газу після 2022 року. 

      Основне про "Турецький потік"

      • З початку 2020 року Балканські країни почали отримувати російський газ в обхід України через "Турецький потік". Цей газопровід проклали по дну Чорного моря від російського міста Анапа до Киїкея на узбережжі Туреччини. 
      • Будівництво "Турецького потоку" разом з другою чергою "Північного потоку" – частина російського плану щодо відмови від транзиту через Україну. 
      • Російський газ через газопровід "Турецький потік" з 1 січня вже почав надходити в Болгарію. З 5 січня російський газ через нову компресорну станцію "Странджа-2" в Болгарії почали отримувати Республіка Північна Македонія і Греція.
      •  8 січня президенти Росії й Туреччини – Володимир Путін і Реджеп Тайїп Ердоган – офіційно запустили роботу газопроводу.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Газ Новини політики Греція Новини Росії Новини Азербайджану Новини США Болгарія Газпром Ринок газу Турецький потік
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