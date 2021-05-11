У Болгарії президент розпустив парламент та призначив тимчасовий уряд

Президент Болгарії Румен Радев ухвалив рішення розпустити чинний парламент та призначити тимчасовий уряд. Вибори нового складу Національних зборів відбудуться 11 липня.

Відповідні укази глава держави видав 11 травня. Причиною такого кроку Радева стала нездатність парламенту сформувати уряд.

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Адже після виборів склад Національних зборів був дуже неоднорідним, отож до консенсусу політики так і не дійшли.

Тимчасовий уряд очолив Стефан Янев

Главою тимчасового уряду став 61-річний Стефан Янев. Досвід роботи у кабінеті міністрів у нього вже є: він був віцепрем'єром та міністром оборони теж у тимчасовому уряді у 2017 році.

Новий парламент болгари обирали у квітні

Зазначимо, що новий парламент болгари обирали у квітні. На вибори йшов зі своєю політичною силою прем'єр Бойоко Борисов, попри звинувачення у корупції. За правлячу партію віддали голоси 25% виборців. Такого результату, проте, забракло, аби сформувати коаліцію.

Відставку Бойко Борисова прийняли 16 квітня. Він і раніше заявляв, що вчетверте уряд не очолюватиме.