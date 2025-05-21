Де розташований Болховський завод напівпровідникових приладів, який атакували дрони

У ніч на 21 травня українські захисники атакували дронами Болховський завод напівпровідникових приладів. Вороже підприємство зазнало пошкоджень. Спалахнула пожежа.

Де розташований Болховський завод напівпровідникових приладів, як далеко до України, – пише й показує на карті 24 Канал.

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Де розташований Болховський завод напівпровідникових приладів

Українські дрони атакували кували російське підприємство в місті Болхов. Губернатор Орловської області підтвердив пошкодження заводу. Окупанти поскаржилися на "масовану атаку БпЛА".

Болховський завод напівпровідникових приладів спеціалізується на виробництві мікросхем, напівпровідників і компонентів управління, які російські загарбники використовують у:

танках Т-72Б3, Т-90М;

самохідних гаубицях;

ракетах "Іскандер" та X-101;

системах РЕБ "Красуха" і "Житель";

- тактичних засобах зв'язку армійського рівня.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко наголосив, що попри міжнародні санкції, Болховський завод продовжував імпортувати західні технології через треті країни та "паралельний імпорт". Зокрема, компоненти з Тайваню, Південної Кореї, Японії й навіть США.

Зауважимо, завод напівпровідникових приладів розташований у місті Болхов Орловської області Росії, вулиця Карла Маркса, 17.

Болховський завод напівпровідникових приладів на карті:

Відстань від Болховського заводу напівпровідникових приладів до Києва сягає понад 500 кілометрів, більше ніж 300 – до Сум, понад 380 – до Харкова, майже 400 – до Чернігова.

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