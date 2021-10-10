У Болівії розбився літак з чиновниками МОЗ: є загиблі

У Болівії зазнав аварії літак, на борту якого перебували співробітники Міністерства охорони здоров'я країни. У результаті загинули 6 людей.

Авіакатастрофа сталась у департаменті Пандо. Про це заявив президент Болівії Луїса Арсе.

Важливо У Татарстані зазнав катастрофи літак з парашутистами: майже 20 людей загинули

Що відомо про аварію

За словами президента, відповідним органам доручили з'ясувати причини аварії.

Висловлюємо співчуття родинам загиблих,

– сказав Арсе.

У Військово-повітряних силах Болівії підтвердили, що 6 людей не вижили.

На борту були чиновники

МОЗ Болівії уточнило, що на борту літака перебували четверо фахівців відомства. Вони займалися дослідженнями у боротьбі з хворобами та вірусами.

Попередньо відомо, що літак розбився неподалік від містечка Ріберальта.

Авіакатастрофа в Татарстані

Аварія з літаком сталась також 10 жовтня у Мензелінську, що в Татарстані. Розбився літак L-410, на борту якого перебували 22 парашутистів і членів екіпажу.

У результаті катастрофи загинули 19 людей.