"Знешкодьмо дезінформацію": у Болоньї пройшов масштабний мітинг проти російської пропаганди
- У Болоньї 2 лютого пройшов великий мітинг проти російської пропаганди, організований активістами з усієї Італії, зокрема українською громадою.
- Мітинг наголосив на впливі російської дезінформації на політику та суспільну думку в Європі, закликаючи до посилення заходів проти пропаганди та підтримки незалежних медіа.
- Активісти закликали європейські країни блокувати дезінформаційні ресурси та притягати до відповідальності тих, хто поширює фейки.
У італійському місті Болонья 2 лютого відбувся масштабний мітинг проти російського впливу та пропаганди в Італії. На акцію з'їхалися активісти з усієї країни, зокрема й представники української громади.
Головною метою цієї акції було нагадати, як російська пропаганда впливає на рішення їхньої влади та шкодить як Італії, так і Європі загалом. Як саме відбувалася акція проти дезінформації Росії у Болоньї – читайте у матеріалі 24 Каналу.
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Як пройшла акція проти російської пропаганди у Болоньї
Представниця української громади в Італії розповіла, що російська пропаганда – це не просто брехня чи спотворення фактів. Це також і масштабна інформаційна війна, яка має на меті виправдати агресію, посіяти сумніви в суспільстві та зменшити підтримку України.
Ми зібралися тут, щоб нагадати європейцям, що дезінформація – це зброя, яка впливає на політику, суспільну думку і навіть рішення урядів,
– розповіла жінка.
У Болоньї відбулася акція проти впливу російської пропаганди / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)
Вона наголосила, що ця дезінформація працює через різні канали: проросійські медіа, соцмережі, фейкові новини та навіть політиків, які повторюють російські наративи.
Представниця української громади в Італії пояснила, якою була мета акції: дивіться відео
"Наприклад, тут, в Італії, часто можна почути тези про "мир за будь-яку ціну", які фактично означають капітуляцію України перед агресором", – підкреслила українка.
Активісти з усієї Італії приїхали на масштабний мітинг у Болонью / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)
На акції активісти хотіли привернути увагу громадськості та медіа до проблеми дезінформації. Зокрема, учасники мітингу стверджують, що люди повинні навчитися розрізняти правду і маніпуляцію, перевіряти інформацію та підтримувати Україну в її боротьбі не лише на полі бою, а й на інформаційному.
Ми закликаємо європейські країни посилити заходи проти російської пропаганди: блокувати дезінформаційні ресурси, притягати до відповідальності тих, хто поширює фейки, і підтримувати незалежні медіа. Крім того, ми хочемо, щоб український голос в Європі звучав голосніше, щоб нашу правду чули та враховували,
– зазначила учасниця акції у Болоньї.
У Болоньї багато людей прийшло з плакатами, вимагаючи посилення боротьби з російською дезінформацією / Фото Maydanyuk Vitaliy (Gastarbeiter di Pace)
За словами української представниці, головне – не мовчати, адже інформаційна війна триває, і її наслідки можуть бути не менш серйозними, ніж наслідки бойових дій.